Кремль выставил регионам KPI по числу участников СВО в программе «Время героев»

Администрация президента поставила перед регионами целевые показатели по количеству участников СВО, которые должны пройти программу «Время героев». Региональным властям поручено способствовать трудоустройству выпускников программы на госслужбу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, регионы должны обучать от 30 до 60 человек в год. Для нескольких крупных регионов целевой показатель выше. Выпускники программы должны в том числе помочь в коммуникации с вернувшимися с СВО военнослужащими. «Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему: "Кто ты такой? Ты не воевал". Поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных»,— отметил собеседник РБК.

Программа «Время героев» запущена по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Первый поток стартовал в мае 2024 года. Для участия в дополнительном отборе в январе зарегистрировалось более 20 тыс. бойцов и ветеранов СВО. Некоторые участники проекта уже были назначены на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».