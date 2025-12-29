Отставка высокого уровня

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак

18 сентября было официально объявлено об отставке заместителя руководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака, отвечавшего в Кремле за ближнее зарубежье. Чиновник, отработавший на высоких федеральных должностях более 25 лет, ушел по собственному желанию. Отставок в АП на столь высоком уровне не было с октября 2016 года, когда первый заместитель главы администрации Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, а его место в АП занял гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко.

Структурные изменения в АП фактически начались еще в начале 2025 года, когда внутриполитический блок Кремля, за который отвечает господин Кириенко, занялся проблемами ближнего зарубежья.

Например, именно его сотрудники работали на выборах президента Абхазии, назначенных после политического кризиса конца 2024 года. А 29 августа Владимир Путин упразднил президентские управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству, находившиеся в ведении Дмитрия Козака, и создал вместо них управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Куратором новой структуры, которая, как ожидается, будет работать не только со странами ближнего зарубежья, но и с государствами Глобального Юга, стал Сергей Кириенко. А начальником управления 24 октября был назначен его бывший подчиненный в «Росатоме», гендиректор компании «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов.

О дальнейших рабочих планах Дмитрия Козака до конца года не сообщалось. До и сразу после его отставки некоторые СМИ предполагали, что господин Козак может занять пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе вместо Александра Гуцана, который 24 сентября был назначен генеральным прокурором. Однако должность полпреда в итоге получил Игорь Руденя, до этого почти десять лет руководивший Тверской областью.