«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче
Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли со счетом 2:2 на стадионе «Эмирейтс». «Арсенал» продолжает лидировать в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Счет на 35-й минуте открыл нападающий Эрлинг Холанн. Счет спустя пять минут сравнял нападающий «Арсенала» Кай Хаверц — уже через восемь минут ответный мяч за «Сити» забил аргентинец Энцо Фернандес.
«Арсенал» смог сравнять счет только на 83-й минуте — второй гол за лондонскую команду забил защитник Юриен Тимбер.
Первое место в турнирной таблице АПЛ за собой сохранил «Арсенал» с 29 очками. На втором месте остается «Манчестер Сити» (23 очка), на третьем — «Брайтон» (22 очка), на четвертом — «Ливерпуль» (22 очка), на пятом — «Борнмут» (21 очко).