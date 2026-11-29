Первое место в турнирной таблице АПЛ за собой сохранил «Арсенал» с 29 очками. На втором месте остается «Манчестер Сити» (23 очка), на третьем — «Брайтон» (22 очка), на четвертом — «Ливерпуль» (22 очка), на пятом — «Борнмут» (21 очко).