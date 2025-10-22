Управление АП по стратегическому партнерству может возглавить Вадим Титов

Начальником управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое было образовано 29 августа взамен двум упраздненным структурам (управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также управления по приграничному сотрудничеству), может стать гендиректор компании «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор компании «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Гендиректор компании «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Собеседник «Ъ» в администрации президента подтверждает вероятность такого назначения, оговариваясь, что в «шорт-листе» на должность есть и другие кандидаты.

Компания «Русатом — Международная сеть» создана для управления региональными центрами «Росатом» по всему миру. Господин Титов занимает пост ее гендиректора с 2019 года. До этого он являлся руководителем регионального центра госкорпорации по Центральной Европе.

Андрей Прах