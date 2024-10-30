Сибирский министр пошел на повышение

Главой департамента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов в одноименном управлении администрации президента (АП) назначен заместитель председателя правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. На новом месте опытный сибирский политтехнолог будет заниматься привычными для себя вопросами, в том числе курировать избирательные кампании в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клюзов

Фото: Правительство Новосибирской области Андрей Клюзов

Фото: Правительство Новосибирской области

О скором повышении Андрея Клюзова источники “Ъ”, близкие к АП, сообщали еще в июле. Но в новосибирском правительстве эту информацию тогда не подтверждали, а сам министр от комментариев отказывался. 29 октября он наконец сообщил подчиненным, что со следующего месяца будет работать в Москве. «Перехожу в АП руководителем одного из департаментов в управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Буду курировать в том числе вопросы избирательных кампаний в регионах»,— доложил чиновник. Он признался “Ъ”, что по поводу предложения из АП «долго не думал»: «Работа мне понятна, интересна и важна с точки зрения сохранения политической стабильности в стране».

Напомним, управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов было создано в АП указом президента от 12 июня. К нему отошла часть функционала реформированного управления по обеспечению деятельности Госсовета (УГС). Возглавил новую структуру экс-руководитель УГС Александр Харичев, а его заместителями стали Борис Рапопорт (ранее занимал аналогичный пост в УГС) и бывший референт УГС Алексей Семенов. По данным “Ъ”, департамент, который возглавил Андрей Клюзов, находится в ведении господина Семенова и называется так же, как и управление в целом.

У 47-летнего политтехнолога Андрея Клюзова богатый электоральный опыт.

В 2010-х годах он работал в центральном исполкоме «Единой России» (ЕР), где, в частности, возглавлял департамент избирательных технологий, а затем несколько лет руководил исполкомом алтайской краевой ячейки ЕР. В этом качестве господин Клюзов отвечал за выборы губернатора-2018, на которых единоросс Виктор Томенко победил с 53,6% голосов. В 2019 году Андрей Клюзов занимался выборами главы Республики Алтай (выдвиженец ЕР Олег Хорохордин получил 58,8%), а в 2022-м руководил группой политтехнологов в ходе избирательной кампании томского губернатора Владимира Мазура, который показал исторический для региона результат в 85%. 1 ноября 2022 года Андрей Клюзов занял пост зампреда правительства — министра региональной политики Новосибирской области.

Вскоре после его отъезда в Томске по инициативе местных профсоюзов начался процесс отмены прямых выборов мэра. Схожим образом события затем развивались и в Новосибирске, только там эту идею выдвинула Общественная палата региона. Следствием реформы стала досрочная отставка новосибирского мэра-коммуниста Анатолия Локотя. Помимо прочего, господин Клюзов был сторонником укрупнения муниципалитетов и перехода на одноуровневую систему местного самоуправления.

Выборные кампании, прошедшие в Новосибирской области под началом господина Клюзова, завершились для власти наилучшим образом. Так, в 2023 году губернатор Андрей Травников переизбрался на второй срок с 75,7% голосов, а в марте 2024-го президент Владимир Путин получил в регионе 83,9% при самой высокой явке за последние 20 лет (63,2%). 11 июля областной парламент наградил Андрея Клюзова медалью «За вклад в развитие законодательства Новосибирской области».

По словам чиновника, уходить из региона ему «не стыдно».

«Я честно и много работал — не только по выборам, но и по созданию региональной системы патриотического воспитания, по организации системы оказания гумпомощи участникам спецоперации, по формированию системы поддержки общественных организаций»,— заявил он “Ъ”.

Новосибирские партийцы оценивают итоги работы Андрея Клюзова по-разному. Так, единороссы констатировали, что под его руководством министерство шло «рука об руку» с отделением ЕР. «Да, порой спорили, но всегда был конструктивный диалог»,— сказала “Ъ” замсекретаря ячейки Юлия Швец. По словам лидера новосибирского отделения «Справедливой России — За правду» Александра Аксененко, господин Клюзов зарекомендовал себя как «большой профессионал и компетентный специалист». А вот второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов посетовал, что министр, хоть и пытался вести диалог со всеми силами, все же «минимизировал политическую конкуренцию».

Валерий Лавский, Михаил Кичанов, Новосибирск; Андрей Винокуров, Андрей Прах