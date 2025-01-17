Политтехнологов признали пережитком

На смену политтехнологам должны прийти «социальные архитекторы». К такому выводу пришли 16 января участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), приуроченного к старту нового конкурса, проводимого под наблюдением администрации президента (АП). «Архитекторы», в отличие от политтехнологов, должны будут работать не только на избирательных кампаниях, но и в межвыборный период, занимаясь поддержкой «социального самочувствия». Впрочем, есть мнение, что с помощью конкурса АП просто создает реестр «правильных» политтехнологов, говорят источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировскому губернатору Александру Соколову нужны «социальные архитекторы», но желательно подешевле

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кировскому губернатору Александру Соколову нужны «социальные архитекторы», но желательно подешевле

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нынешний внутриполитический блок Кремля давно использует различные кадровые конкурсы для рекрутинга тех или иных специалистов. Стартовавший на этой неделе проект «Социальные архитекторы», по оценке источников, близких к АП,— это, по сути, конкурс для политтехнологов, тем более что в 2026 году грядут очередные выборы в Госдуму. Это косвенно подтверждается и составом экспертного совета конкурса, в который входят в том числе и люди, сделавшие карьеру на ниве политтехнологий: президент Российской ассоциации политконсультантов Григорий Казанков, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, представитель ЭИСИ Фирдус Алиев, политконсультант Евгений Минченко, глава президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

По мнению ряда собеседников “Ъ”, речь идет о создании «официального» реестра политтехнологов и окончательном взятии рынка под контроль.

Отметим, что обычно победители подобных кадровых конкурсов успешно трудоустраиваются.

Хотя обычно политтехнологов ассоциируют именно с выборами, их задачи этим не исчерпываются. Они могут заниматься идеологическими проектами, интернет-кампаниями, публичными слушаниями. Этому набору как раз и соответствует перечень направлений конкурса, представленный на его официальном сайте: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта, интернет-технолог. Как поясняет федеральный чиновник, в АП не хотели, чтобы этот проект назывался «конкурсом политтехнологов», и тщательно подбирали альтернативное название.

На круглом столе ЭИСИ эксперты как могли объясняли различие между этими терминами. Например, Фирдус Алиев сообщил, что если «на заре российской демократии» основной запрос был на политтехнологов, то «текущий период определяет новые подходы» и требует «нового качества специалистов». Сейчас «социальная активность общества не исчерпывается выборами», «люди живут повседневной жизнью», и повседневность заслуживает «поддержки и развития». Нынешние избирательные кампании, по убеждению эксперта, соответствуют тенденции: публичных политических акций почти не осталось, участники выборов сосредотачиваются именно на «социальных проектах».

Впрочем, господин Алиев не считает, что политтехнологам грозит «замена» — только «трансформация» и «возможность использовать накопленный опыт для

Сам политконсалтинг давно не исчерпывается электоральным, согласился Евгений Минченко. За прошлый год его команда не провела ни одной губернаторской кампании, но при этом получила заказы от губернаторов, которым предстоит переизбираться через два-три года. Он напомнил о губернаторских отставках, связанных с низким качеством социальной коммуникации.

От имени губернаторов выступил глава Кировской области Александр Соколов. Он подтвердил, что властям на местах предстоит воплощать проекты по «перезагрузке общественного сознания», и пригодятся новые специалисты. Например, в Кирове был реализован проект к 650-летию города: авторы разработали концепт позиционирования области и в итоге изменили отношение кировчан к своему региону: «Видно, что люди стали им гордиться, что они хотят изменений и готовы над ними работать»,— похвалился Александр Соколов, не забыв отметить невысокие зарплаты в региональных управленческих командах и невозможность приглашения большого количества специалистов.

По оценке политконсультанта Марии Сергеевой (не участвовавшей в круглом столе), в России хватает профессионалов, по найму занимающихся исключительно выборами, но рынка для них нет, потому что партии предпочитают растить политтехнологов в своих рядах. А вот специалистов, работающих в социальной сфере и некоммерческом секторе, дефицит. Запрос же на них есть как со стороны государства, так и со стороны крупных компаний, такой «месседж» власть и доносит до них через новый конкурс, полагает госпожа Сергеева.

Григорий Лейба, Андрей Винокуров