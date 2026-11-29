Space X отвергла информацию об использовании Starlink иранскими военными
Space X заявила, что за несколько недель предупреждала редакцию газеты The Washington Post (WP) о недостоверности информации из материала о неправомерном использовании Starlink. Компания заявила, что иранские военные никогда не использовали системы спутниковой связи.
«Чтобы было ясно, у нас нет никаких доказательств ни внутри страны, ни в Пентагоне, что Starlink использовался иранскими силами. Потому что этого никогда не было … Мы заявили Washington Post несколько недель назад, что их статья ложна»,— указано в сообщении компании в X. Space X призвала газету удалить публикацию и принести извинения.
Накануне WP со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск «пришел в ярость», узнав о том, что иранские военные использовали Starlink для координации беспилотников при ударе по порту Эш-Шуайба в Кувейте, где находились позиции американской армии. Информация об этом, утверждает издание, содержалась в докладе Центрального командования американской армии для главы Пентагона Пита Хэгсета.
Компания Илона Маска Space X разрабатывает две системы спутниковой связи: Starlink и Starshield. Starlink — коммерческие спутники, которые работают на околоземной орбите (550 км) и обеспечивают подключение к широкополосному интернету с высокой скоростью соединения. Спутники Starshield разработаны на базе гражданской версии и предназначены для связи между военнослужащими.