Накануне WP со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск «пришел в ярость», узнав о том, что иранские военные использовали Starlink для координации беспилотников при ударе по порту Эш-Шуайба в Кувейте, где находились позиции американской армии. Информация об этом, утверждает издание, содержалась в докладе Центрального командования американской армии для главы Пентагона Пита Хэгсета.