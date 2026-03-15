Мэрам помянули старое

Заместитель начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Денис Степанюк и глава одного из департаментов управления Илья Неронов подготовили комментарий к ст. 88 нового закона о местном самоуправлении (МСУ), которая отменила прямые выборы мэров во всех региональных столицах (они теперь избираются только депутатами из кандидатов, предложенных губернатором). Толкование содержится в сборнике, презентованном на минувшей неделе главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Из комментария следует, что избранный напрямую мэр может оказаться в конфронтации к губернатору, чего в единой системе публичной власти быть не должно.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Постатейный комментарий к закону «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» был подготовлен под редакцией Павла Крашенинникова, соавтора всех реформ, принятых в рамках реализации конституционных поправок-2020. Сборник появился спустя восемь месяцев после вступления документа в силу (19 июня 2025 года) и должен стать «настольной книгой» для муниципальных и государственных служащих, поскольку содержит рекомендации по «имплементации в жизнь заложенных в него новаторских подходов».

Помимо Дениса Степанюка и Ильи Неронова в толковании приняли участие замначальника УВП Евгений Грачев (прокомментировал межмуниципальное сотрудничество), начальник департамента государственно-правового управления президента (ГПУ) Кристина Кротова (наделение органов МСУ госполномочиями и их изъятие, оценку эффективности МСУ), главный советник департамента ГПУ Богдан Лесив (досрочное прекращение полномочий главы и представительного органа), а также главный советник департамента УВП Святослав Мальцев (экономическая основа МСУ, местные бюджеты). Предисловие к изданию подготовила помощник президента — начальник ГПУ Лариса Брычева.

Объясняя необходимость установления особого порядка избрания мэров административных центров, сотрудники УВП напоминают, что столица субъекта — это место расположения высших органов его государственной власти. Это обстоятельство вместе с высокой плотностью населения накладывает на органы МСУ «дополнительные обязанности». Кроме того, согласно новому закону, градоначальник является не только муниципальным, но одновременно и государственным служащим.

«В целях предупреждения возникновения конфронтации между руководителями двух уровней публичной власти, располагающихся на одной территории, предусмотрен единый порядок избрания главы административного центра»,— говорится в комментарии к ст. 88.

По мнению авторов, особая административно-политическая роль столицы любого субъекта является объективным основанием для специального порядка осуществления МСУ на ее территории. В этой же логике, например, закон о гарантиях избирательных прав позволяет создание в административных центрах участков численностью более 3 тыс. избирателей или допускает возложение обязанностей по проведению выборов в столице на региональный избирком. Что касается «губернаторского» способа избрания мэров, то он российской правовой системе уже давно знаком, напоминают Денис Степанюк и Илья Неронов: с 2022 года такой порядок действует во всех муниципалитетах новых субъектов.

Референт ГПУ Александра Ситникова пояснила “Ъ”, что риска возникновения схожего конфликта, на который ссылаются сотрудники УВП, между губернаторами и президентом нет, поскольку глава государства всегда может отрешить главу любого субъекта от должности лишь на основании утраты доверия. Уровнем ниже такой «защитный» механизм не предусмотрен: для отрешения нерадивого мэра губернатору нужно обращаться в представительный орган или же сначала объявлять тому выговор за ненадлежащее исполнение полномочий.

Конфронтация между губернаторами и мэрами — это старая политическая проблема, которая потеряла свою актуальность уже очень давно, считает политолог Ростислав Туровский.

«Современный процесс связан со стремлением превратить городскую администрацию в фактический филиал регионального правительства — учитывая, что столица субъекта сосредоточивает основные ресурсы, в ней реализуется множество инфраструктурных, промышленных и прочих проектов. Исходя из этого, наличие более самостоятельного мэра со своими ресурсами и приближенным бизнесом — это усложнение системы принятия решений, от которого и стремятся уйти»,— объясняет эксперт.

Андрей Прах