Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям

Игорь Маслов освобожден от должности начальника ликвидированного ранее управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Управление было упразднено в августе, как и управление по приграничному сотрудничеству. В президентском указе говорилось, что сотрудники ликвидируемых подразделений должны будут работать до появления новых указов и что организационные решения ожидались в трехмесячный срок.

Оба управления заменило одно — по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ликвидированные подразделения курировал прежний замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. В сентябре он подал в отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тяжеловес широкого профиля».