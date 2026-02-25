РБК: в Кремле обновили целевые показатели на выборы в Госдуму

В администрации президента России обновили целевые показатели на предстоящие выборы в Госдуму. Показатели ориентируются на явку в 50% и результат «Единой России» (ЕР) — 55%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, это не показатели, которых следует добиться в каждом регионе, а общий желаемый результат по стране. Как сообщили источники, каждый отдельный регион получает индивидуальные ориентиры параметров, которые зависят от ситуации в области.

В декабре 2024 года «Ъ» сообщал первые показатели думских выборов 2026 года. Они составляли 55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%. Такой прогноз в администрации президента считали удачным.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.