Управделами президента взыскало 1,5 млн руб. с водителя за помятый в ДТП Aurus

Суд в Москве постановил взыскать 1,5 млн рублей с водителя, повредившего автомобиль Aurus Senat из автопарка управления делами президента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Иск подало ФГБУ «Автобаза №2». Дело приняли к производству в конце марта. Помимо штрафа, ответчик также обязан компенсировать расходы на независимую экспертизу, почтовые услуги и госпошлину.

Решение суда вынесли 25 сентября, но оно еще не вступило в законную силу.