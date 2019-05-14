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13 июня, четверг
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13 июня, четверг
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Новости
17:24
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
17:56
Штрафы за хранение личных данных россиян за рубежом могут вырасти до 18 млн рублей
16:29
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
17:41
Грушинский фестиваль может не состояться из-за конфликта организаторов
18:57
Британские власти могут заблокировать продажу 30% доли в Lebedev Holdings Limited саудовскому инвестору
18:55
Минобрнауки объявило новый конкурс мегагрантов
18:35
«ВКонтакте» разрешила продавать сообщества
18:31
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
18:16
Директор чебоксарской гимназии получила три с половиной года условно за взятки
18:11
Оштрафован первый участник акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова
17:34
Защита экс-губернатора ЕАО попросила суд оправдать его
17:25
Россия подаст заявку в ПАСЕ в случае принятия поправок к регламенту
17:20
Huawei готовится запустить первый беспилотный автомобиль в 2021 году
17:03
Мосгорсуд изменил Кокорину и Мамаеву приговор, но подтвердил сроки
16:13
Британские магазины вдвое сократят объем выбрасываемых нераспроданных товаров
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(обновлено: 13.06.2019)
Нацпроекты
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5
Губернаторам переставляют оценку
Судить об эффективности региональной власти будет правительство
2
Нацпроекты отправляют на экспорт
Дмитрий Медведев приехал в Узбекистан
7
Нацпроектам подбирают кадры
Власти меняют юристов на айтишников
Инвестпроекты потребовали коррекции
Минэкономики переписывает правила для концессий и госинвестиций
4
Нацпроекты потребовали законодательного креатива
Петербургскому юридическому форуму определили объем работ
11
Александр Бастрыкин нашел новые обязанности для бизнеса
Глава СКР предложил подключить его к финансированию нацпроектов
4
Цели нацпроектов предлагают переобсудить
Правительство просит отложить этот разговор
30
Цифровая экономика не загружается
Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет
12
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах
1
Этажи подстраивают под ставку
Ведомства исправят стоимость ипотеки в нацпроекте по жилью
3
Деньги торопят к нацпроектам
Проблемы их реализации Владимир Путин обсудил с законодателями
3
Прогноз не больше нацпроекта
Минэкономики не ждет радикальных изменений структуры экономики до 2024 года
20
Бедность не порог
Эксперты считают, что перешагнуть ее РФ мерами нацпроектов не удастся
Господдержка изучает экспортеров
Белый дом вступил в переговоры с исполнителями нацпроектов
6
Деньги нацпроектов отдадут в рост
Но экономика почувствует это ближе к осени
2
Вся власть кураторам
Белый дом готов передать нацпроекты под контроль вице-премьеров
12
Финансы поворачивают лицом к нацпроектам
Коллегия Минфина назвала главные задачи ведомства
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Финансы
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Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия