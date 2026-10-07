Экономия данных

Объем средств, запланированный на финансирование нацпроекта «Экономика данных» в 2026–2028 годах сократился примерно на 28 млрд руб. При этом финансирование проектов по цифровому госуправлению и сетевой инфраструктуре было увеличено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Бюджет нацпроекта «Экономика данных» в 2026–2028 годах сократился примерно на 28 млрд руб., и теперь немногим превышает 479 млрд руб., следует из пояснительной записки к новому проекту федерального бюджета.

Основные изменения претерпел федеральный проект «Цифровые платформы» — его финансирование сократилось примерно на 45 млрд руб. Финансирование большинства других проектов также уменьшилось, но на менее значительные суммы в сотни миллионов рублей. Например, бюджет проекта «Кадры для цифровой трансформации» уменьшился почти на 1 млрд руб., а «Прикладные исследования и разработки» — примерно на 685 млн руб. Кроме того, в пояснительной записке “Ъ” не обнаружил упоминание федпроекта «Инфраструктура доступа в интернет», в рамках которого планировалось создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников. При этом федпроекты «Цифровое госуправление», «Инфраструктура кибербезопасности» и «Госстатистика» получили больше средств в 2026–2028 годах — на 17,8 млрд, 30,8 млрд и 500 млн руб. соответственно.

«Экономика данных» — национальный проект, запущенный в 2025 году. Включает в себя девять федеральных проектов — от цифрового госуправления, платформ и кадров до искусственного интеллекта и низкоорбитальных спутников связи (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года).

Большая часть из средств «Инфраструктуры кибербезопасности» должна пойти на субсидии подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) на систему АСБИ (состоит из ТСПУ, которые устанавливают на сети операторов связи). Кроме того, в нацпроекте появилось новое мероприятие — субсидия ГРЧЦ более чем в 1 млрд руб. на создание «резервного центра обработки данных для информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

В Минцифры говорят, что снижение связано «с плановой актуализацией расходов» нацпроекта при формировании федбюджета на трехлетний период. «Финансирование ключевых мероприятий нацпроекта "Экономика данных" сохранено. Средства будут сконцентрированы на наиболее значимых направлениях — информационной безопасности, развитии массовых социально значимых услуг и обеспечении доступности новых образовательных сервисов»,— говорят в министерстве. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко не ответили “Ъ”.

«Сокращение финансирования, скорее всего, связано не с отказом от цифровизации, а с перераспределением приоритетов и более жестким отбором проектов. Рост финансирования кибербезопасности показывает, что защита и устойчивость цифровой инфраструктуры становятся более приоритетными направлениями»,— уверен партнер Kept Илья Шаленков. По мере развития цифровой инфраструктуры растет цена ее отказа, в том числе вследствие кибератак, объясняет он: «Поэтому часть ресурсов смещается от создания новых платформ к обеспечению устойчивости уже существующих систем».

«Приоритет на кибербезопасность смещает акцент с простой защиты на способность выдерживать атаку и восстанавливаться после нее без потери ключевых функций. Поэтому расходы на кибербезопасность рассматриваются как стратегические инвестиции в устойчивость цифровой инфраструктуры, а не как затраты, которые можно сократить»,— говорит директор департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Юлия Жукова.

Корректировка бюджета нацпроекта связана с переоценкой темпов реализации инициатив и переаллокацией ресурсов в сторону более приоритетных направлений в условиях макроэкономических ограничений, предполагает аналитик инвестдома D8 Кирилл Панарин. Это классическая бюджетная консолидация, при которой режут самые дорогие проекты с самой отложенной отдачей, а цифровые проекты для образования и здравоохранения — именно такие, считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Алексей Жабин