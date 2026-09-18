Сырье из мусора

Для выполнения цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» по вовлечению к 2030 году в оборот не менее 25% отходов недостаточно жесткого контроля за участниками рынка — нужны меры системной промышленной поддержки, признал на мероприятии Союза утилизаторов России замглавы Минпромторга Алексей Матушанский. Представители бизнеса на встрече говорили о необходимости разграничения ответственности за процесс переработки отходов между его участниками, а также просили чиновников учитывать реальные инфраструктурные возможности утилизаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вопрос вовлечения отходов в оборот обсуждался на заседании делового клуба Союза утилизаторов. Выступивший на нем Алексей Матушанский отметил необходимость внедрения мер поддержки переработчиков, которым предстоит выполнить поставленную федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» цель — вовлечение в оборот не менее 25% отходов. «Сам по себе контроль не создает ни технологий, ни заводов, ни устойчивых каналов сбыта»,— сказал замминистра.

Сейчас министерство разрабатывает информационно-технические справочники по вторичным ресурсам и сырью, которыми утилизаторы должны обеспечивать промышленность. Они будут охватывать полный «жизненный цикл» отходов. «Для государства это основа для планирования мощностей и настройки мер поддержки, для бизнеса — понятные ориентиры для инвестиций»,— отметил Алексей Матушанский.

Для налаживания процессов в этой сфере Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации вторсырья на период до 2029 года. «Оно должно быть полноценным товаром с понятными, едиными и проверяемыми характеристиками качества и безопасности»,— отметил замминистра.

Общие для всей промышленности меры поддержки, применимые и к утилизаторам: специальные инвестиционные контракты, субсидии на НИОКР (поддержано 24 проекта на сумму 3,1 млрд руб.), льготное финансирование из Фонда развития промышленности. Работает также механизм подтверждения доли вторичного сырья в продукции (дает производителям право применять понижающий коэффициент к нормативу утилизации и, соответственно, снижает экологический сбор). В 2026 году уже подтверждено использование 5,5 млн тонн вторсырья (3,9 млн тонн в 2025-м). С сентября механизмом можно пользоваться не только в рамках расширенной ответственности производителей, но и, например, при «зеленых» госзакупках (тендеры, при которых при выборе поставщика учитываются экологические критерии.

Замглавы Росприроднадзора Татьяна Кузнецова отметила на заседании, что сектор требует перехода от формального контроля к подходу, при котором утилизация является частью производства востребованной продукции. Для обеспечения прозрачности рынка число участников которого уже превысило 50 тыс., ведомство внедрило ИИ-помощника «Хомяк» (см. “Ъ” от 28 июля) и сформировало Реестр утилизаторов, включив в него 258 компаний. По ее словам, с помощью этих новшеств уже выявлено, что мощности переработчиков в 2025 году использовались менее чем наполовину — только на 43%.

Бизнес в ходе заседания говорил о более насущных, с его точки зрения, проблемах. Гендиректор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина предупредила, что без жестких четких стандартов, налаженной логистики и гарантий спроса на продукцию из вторсырья инвестиции в новые мощности рискуют оказаться неэффективными. По словам заместителя гендиректора «Вторалюминпродукта» Дмитрия Сорокина, критически важна качественная сортировка мусора еще на площадках сбора. Он отметил сложности с попаданием в реестр утилизаторов, непрозрачность критериев отнесения мощностей к объектам негативного воздействия на окружающую среду, дефицит целевой финансовой поддержки для переработчиков промышленных отходов (она ориентирована на твердые коммунальные отходы) и долгий процесс лицензирования.

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг указал на дефицит мощностей для переработки опасных отходов (это, например, упаковки от пестицидов) и на риски солидарной ответственности производителей за фиктивные действия утилизаторов. «Бизнес приветствует усилия по развитию экономики замкнутого цикла, но настаивает на необходимости диалога для снятия административных барьеров, четкого определения зон ответственности и учета реальных возможностей инфраструктуры»,— сказал господин Шиллинг.

Анна Королева