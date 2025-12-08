Путин попросил «не тюкать» отстающие регионы по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил правительство не критиковать регионы, власти которых справляются с реализацией нацпроектов хуже, чем в остальных субъектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента, по каждому направлению реализации нацпроектов фиксируется 10 регионов, где достигнуты худшие показатели. «Прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решение»,— сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов»,— подчеркнул президент.

В ходе заседания президент также отметил, что по 7 из 121 показателей в рамках достижения национальных целей развития России существует высокий риск неисполнения.

Степан Мельчаков