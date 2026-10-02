Все ИИдет по плану

“Ъ” узнал детали проекта Национального плана по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, в социальной сфере и в госуправлении. Предполагается, что федеральные органы власти будут обеспечивать не только применение ИИ в самих ведомствах, но и в курируемых ими отраслях. В план вошли 170 федеральных проектных показателей по 16 отраслям — за их достижение будут отвечать 32 ведомства.

Как сообщил источник “Ъ”, близкий к разработке проекта Национального плана по внедрению ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении на 2027–2030 годы, этот документ одобрен профильной правительственной подкомиссией под председательством Дмитрия Григоренко. По словам собеседника “Ъ”, план «превращает развитие ИИ из множества отдельных ведомственных, отраслевых и региональных инициатив в управляемую общенациональную программу с понятными целями, сроками и результатами». В аппарате вице-премьера “Ъ” подтвердили, что проект одобрен подкомиссией — в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам развития технологий ИИ.

Проект плана состоит из трех блоков:

показатели внедрения ИИ в отраслях,

сокращение административных барьеров, препятствующих развитию технологии,

меры поддержки разработки и внедрения ИИ.

Как пояснил собеседник “Ъ”, федеральные ведомства будут отвечать не только за внедрение ИИ в своей работе, но и в курируемой отрасли, стимулируя и бизнес для достижения того или иного показателя. На федеральном уровне сформировано более 170 проектных показателей по 16 отраслям, включая госуправление, строительство и ЖКХ, ТЭК, промышленность, торговлю и транспорт — отвечают за их выполнение 32 ведомства. Сейчас обязанность внедрять ИИ на уровне ведомств и отраслей закреплена в программах цифровой трансформации на 2026 год — этот опыт планируется масштабировать в 2027–2030 годах.

План предусматривает и участие регионов. С учетом различного уровня их цифровой зрелости и бюджетных возможностей показатели будут делиться на обязательные (когда достичь федерального показателя невозможно без региона или для проектов регионального уровня) и добровольные. При выполнении обязательных планов регионы смогут подключаться к централизованным федеральным решениям. Исполнение федеральных и региональных показателей будут отслеживать в онлайн-режиме.

«Федеральные и региональные власти уже занимались внедрением ИИ по собственной инициативе. Сейчас речь идет о переходе от отдельных проектов к системному внедрению»,— говорит руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. При этом, добавляет она, ИИ остается дорогой технологией, поэтому логично закреплять за конкретным ведомством координацию внедрения в своей отрасли — это позволит не допускать параллельную разработку похожих решений. Как добавляют в «Альянсе в сфере ИИ» (объединяет «Сбер», «Яндекс», РФПИ, МТС, «Вымпелком» и др.), ведомство не может внедрить ИИ вместо предприятия, но может создать условия для внедрения — снять регуляторные ограничения, обеспечить доступ к необходимым данным и инфраструктуре.

«Поэтому оценивать работу важно не только по количеству проектов, но и по тому, насколько меняется применение ИИ в отрасли и какой эффект оно дает»,— полагают в организации.

Ведущий научный сотрудник Центра технологий госуправления Президентской академии Алексей Ефремов отмечает, что разный уровень цифровой зрелости и бюджетные возможности регионов могут сделать выполнение обязательных показателей недостижимыми и привести к их формальному выполнению, не обеспечивающему реальное развитие в сфере ИИ. В этой связи он считает оправданной дифференциацию требований.

«Главный риск — чтобы эта работа не превратилась в формальность, когда решения создают для галочки. Важно, чтобы все не заканчивалось разработкой: нужен внедренный, работающий функционал, который действительно дает эффект»,— полагает Людмила Богатырева. В «Альянсе в сфере ИИ» считают ключевым вызовом переход от учета активности к измерению результата в этой сфере, в связи с чем также важны качество мониторинга и скорость снятия барьеров.

Венера Петрова