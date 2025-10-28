Минфин предложил уточнить сроки решений по использованию средств на нацпроекты

Министерство финансов представило проект постановления, уточняющий исполнение федерального бюджета на ближайшие три года. Документ корректирует нормы для нацпроектов, позволяя быстрее использовать зарезервированные средства.

Согласно проекту, решения о распределении средств нацпроектов должны быть приняты до 1 апреля 2026 года. Это ускорит финансирование и повысит эффективность использования бюджетных средств, сообщается в документе.

Постановление продлевает запрет на предоставление субсидий юридическим лицам с задолженностями перед государством, что касается и бюджетных инвестиций. Остатки средств на 1 января 2026 года в иностранной валюте можно будет использовать на те же цели, что и в 2025 году.

Заместитель министра финансов Николай Бегчин сообщил, что проект направлен на ускорение работы и повышение эффективности использования бюджетных средств. Если постановление подпишут, его положения вступят в силу с 1 января 2026 года.