Путин поручил распределить 100 млрд руб. регионам с бюджетными сложностями

Регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат дополнительную поддержку в размере не менее 100 млрд руб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства»,— заявил глава государства. За первое полугодие доходы и расходы бюджетов субъектов России выросли на 5,9%, дефицит составил 160 млрд руб., почти как годом ранее. К концу года регионы ожидают увеличения расходов, добавил господин Путин.

В то же время по предложению «Единой России» срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года, что сэкономит регионам около 100 млрд руб. ежегодно, рассказал президент. Субъекты, по его словам, смогут направить эти средства на развитие.

Владимир Путин также обратил внимание правительства на то, как важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Он отметил работу Минфина с коллегами из субъектов, которые прорабатывают дополнительные инструменты по укреплению региональных бюджетов.

«В то же время есть ситуации, когда универсальные, стандартные подходы не работают, когда у региона и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий. При этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень, в итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат»,— пояснил президент.

На 1 августа 2026 года, уточнил глава государства, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Владимир Путин призвал правительство определить список таких субъектов, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение, вместе с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления на срок до пяти лет.