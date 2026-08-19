В поисках вложений

На фоне скромных темпов роста российской экономики и сокращающихся капиталовложений главной темой прошедшего 19 августа заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам стали планы правительства по запуску нового инвестиционного цикла. Предложенные правительством направления работы в целом не новы: это «расчистка» убытков и долгов бизнеса за счет реформирования института банкротства, более эффективное использование инфраструктуры и приоритизация господдержки с оценкой эффективности и востребованности действующих мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак (слева) показал коллегам из правительства приготовленные предложения по перезапуску инвестиционного цикла

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак (слева) показал коллегам из правительства приготовленные предложения по перезапуску инвестиционного цикла

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием Владимира Путина обсуждались планы властей по переходу «к модели устойчивого развития экономики». Напомним, об исчерпании текущей модели экономического роста говорилось еще в прошлом году (такое мнение высказывал, в частности, замглавы администрации президента Максим Орешкин).

В конце 2025 года был принят план структурной трансформации экономики, охватывающий такие направления, как занятость, потребление, инвестиционный климат, технологическое развитие, внешняя торговля, обеление экономики. Сейчас на заседании совета вице-премьер Александр Новак доложил, что из 55 мероприятий этого плана полностью исполнены 11, остальные 44 — в работе в соответствии с плановыми сроками.

Пока динамика ВВП в этом году остается довольно скромной: по итогам первого полугодия рост составил 0,6%. В целом по году, по прогнозу ЦБ, ожидается прирост на 0–1% (см. “Ъ” от 27 июля), по оценке Минэкономики — на 0,4%.

Александр Новак на заседании отметил, что правительство сейчас опирается на потребительский спрос как ключевой фактор экономического роста. Владимир Путин основным условием желаемого роста назвал повышение инвестиционной активности. Замедление динамики капиталовложений он объяснил завершением многих мегапроектов, которые в прошлом году поддерживали инвестиции.

Пока ситуация с капиталовложениями выглядит не слишком воодушевляющей — бизнес в лице РСПП ранее характеризовал текущее положение дел как инвестиционную паузу, которая может перейти в длительную инвестиционную заморозку. Среди главных проблем, с точки зрения предпринимателей,— крепкий рубль и высокая ключевая ставка.

Александр Новак тем не менее отметил некоторые структурные изменения в этой сфере, в частности наращивание финансирования инвестиций за счет внутренних источников (в силу замещения внешних), рост доли интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снижение роли бюджетных инвестиций.

Одновременно с этим, по словам Новака, сохраняется высокая доля госкомпаний во вложениях: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. По его словам, «этот тренд в структуре инвестиций продолжится и в ближайшие годы».

Основные приоритеты, обозначенные Александром Новаком в части планов по наращиванию инвестиций, в целом уже были известны. В их числе «расчистка накопленных долгов и убытков в ключевых отраслях через механизмы реструктуризации и добанкротной санации» (для этого принят закон о реформе банкротства; см. “Ъ” от 6 июля). Помимо этого, планируется создавать институциональные условия для ведения бизнеса, включая стабильные налоговые условия, снижение административных барьеров и защиту прав собственности, а также стимулы для более эффективного использования существующей инфраструктуры, в том числе за счет перепрофилирования под внутренние грузопотоки незагруженной экспортной инфраструктуры.

Также среди обозначенных принципов — формирование приоритетов в господдержке инвестиций, в частности на проектах техсуверенитета (авиация, электроника) и в секторах, направленных на удовлетворение внутреннего спроса (туризм, производство потребительских товаров). Владимир Путин на заседании поручил правительству оценить эффективность и востребованность имеющихся мер поддержки инвестиций и подготовить предложения по донастройке их системы.

Одновременно план структурной трансформации экономики дополнен региональным разделом — по словам Александра Новака, в него включены меры по снижению долговой нагрузки субъектов РФ, сокращению бюджетной дифференциации между ними, а также стимулы для улучшения инвестиционного климата. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, среди готовящихся мер — перенос сроков погашения одной трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027–2029 на 2031–2033 годы, что должно высвободить в бюджетах регионов почти 300 млрд руб. Кроме того, отметил министр, для регионов с высокой долговой нагрузкой Минфин планирует подготовить меры по ограничению дефицита бюджета.

Евгения Крючкова