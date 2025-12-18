«Ведомости»: правительство подготовило индикаторы повышения уровня техразвития

Правительство включило в План структурной адаптации экономики раздел с восемью целевыми показателями технологического развития, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Ключевая цель — довести комплексный индекс технологической независимости страны с текущих 10,69% до 100% к 2030 году.

Согласно плану, индекс будет расти и по отдельным отраслям. Наиболее динамичный рост планируется в отраслях:

здравоохранения (рост с 35% до 80%);

беспилотных авиасистем (с 42,5% до 81,1%);

производства новых материалов (с 50,35% до 100%).

Среди других индикаторов — увеличение числа технологических компаний, осуществивших размещение ценных бумаг на бирже — с одной в 2025 году до 44 в 2030-м.

Правительство также намерено добиться полной «цифровой зрелости» госуправления и ключевых отраслей, а расходы на научные исследования и разработки поднять с 1,04% до 2% ВВП.