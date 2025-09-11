Правительство будет использовать ИИ в работе с нацпроектами и госпрограммами

Правительство внедрило искусственный интеллект в государственную систему управления нацпроектами и госпрограммами. ИИ-модель будет анализировать проводимые мероприятия и сопоставлять их с целевыми показателями.

«Такая аналитика помогает выявить связи между государственными проектами, в том числе неочевидные,— говорится в пресс-релизе правительства.— Это необходимо для разработки эффективного плана достижения национальных целей и принятия точных управленческих решений».

Пресс-служба поясняет, что показатели одного нацпроекта часто тесно связаны с мероприятиями другого. Например, для обеспечения доступности жилья на первичном рынке важно учитывать не только объемы строительства и стоимость жилья, но и финансовые возможности граждан. ИИ помогает выявлять подобные взаимосвязи.

При этом искусственный интеллект не принимает финальное решение, а лишь упрощает работу человека, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко, который курирует работу по цифровизации госаппарата. ИИ позволяет значительно сократить время на анализ. Так, искусственный интеллект обрабатывает более 1 тыс. возможных вариантов в минуту.

Чтобы оценить почти полмиллиона потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей. Ручной анализ занял бы у них около четырех лет. ИИ позволяет проделать эту работу за один день, следует из заявления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нацпроекты противоестественно умнеют».