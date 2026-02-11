Экология вызвала меньше вопросов

Минприроды на заседании профильного комитета Госдумы доложило депутатам о выполнении мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие». Год назад практика реализации завершившегося в 2025-м схожего нацпроекта «Экология» на таком же заседании вызвала резкую критику со стороны депутатов. В этот раз претензий было заметно меньше — видимо, потому, что до окончания нового проекта (2030 год) есть еще достаточно времени. Среди все же обсужденных сложностей — проблемы с федеральным проектом «Чистый воздух», которые министерству сейчас приходится решать в ручном режиме.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Минприроды Александр Козлов на расширенном заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 11 февраля представил отчет о деятельности министерства за 2025 год и планы работы на 2026-й. В центре обсуждения оказалась реализация нацпроекта «Экологическое благополучие». Как объявил министр, текущие результаты позволяют делать позитивные прогнозы по выполнению целей как самого нацпроекта, так и профильных госпрограмм («Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства»). Достижения отмечены по таким, в частности, направлениям, как восстановление лесов, борьба с лесными пожарами и паводками, геологоразведка.

Отчасти они объясняются продвижением в законотворчестве — в 2025-м приняты 13 федеральных законов и 62 нормативно-правовых акта. На реализацию госпрограмм было направлено 231,5 млрд руб. (кассовое исполнение — 99,9%), на нацпроект — 56 млрд руб. (99,6%).

При этом министр подтвердил наличие проблем, в первую очередь связанных с федеральным проектом «Чистый воздух» (см. “Ъ” от 4 февраля). В 2026 году должен завершиться эксперимент по квотированию выбросов в воздух для 12 крупнейших промышленных центров. Но для Читы этот срок перенесен на год, поскольку проект автономной газификации предприятий сорван. Есть сложности с системами автоматического контроля выбросов (см. “Ъ” от 21 января). Их должны были установить предприятия первой-второй категорий (по степени нанесения вреда окружающей среде) до конца 2025 года, но на сегодняшний день в эксплуатацию введена 91 система из намеченных 257. «Будем в ручном режиме прорабатывать ситуацию по каждому отстающему объекту совместно с прокуратурой, Росприроднадзором, правительством региона и собственниками предприятий»,— пояснил министр.

Депутатов также интересовал ход исполнения федеральных проектов, которые потребовали создания инцидентов (так в правительстве обозначают проектные инициативы по решению конкретных и не терпящих отлагательства проблем). Отмечались трудности со строительством очистных сооружений и неготовность нормативной базы для их полноценной работы в регионах, а также нежелание бизнеса получать комплексные экологические разрешения (см. “Ъ” от 23 ноября 2025 года).

Отметим, тон обсуждения заметно отличался от имевшего место на аналогичном заседании годом ранее (см. “Ъ” от 19 марта 2025 года). Тогда депутаты выдвигали претензии по части невыполнения целей нацпроекта «Экология» (завершился в 2025 году), и звучали они довольно резко (см. “Ъ” от 31 января 2025 года). Смена риторики парламентариев, очевидно, объясняется тем, что времени на выполнение мероприятий уже нового нацпроекта еще достаточно (до 2030 года).

На заседании Александр Козлов дал понять, что в этом году важной темой для регуляторов будет контроль за выполнением экологических требований. В качестве примера он привел перенос сроков действия старых мусорных полигонов (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года) — такое решение помогло не допустить «мусорного коллапса» и при этом позволило ужесточить требования к главам регионов по части строительства замещающей инфраструктуры. Расставлять верные приоритеты, по словам главы Минприроды, губернаторам помогут надзорные ведомства, в числе которых прокуратура, ФСБ и Счетная палата. Что касается предприятий, то, как констатировал министр, появление санкций в отношении бизнеса, не выполняющего требований законодательства, уже заставило его «проникаться глубиной проблем и предлагать их решение».

