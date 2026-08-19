Путин: план развития экономики России должен реализовываться ритмично
Президент Владимир Путин заявил, что план структурных реформ экономики России должен ритмично реализовываться. Его результаты должны фиксироваться постоянно — в том числе на уровне регионов. Такие поручения глава государства дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
План структурных изменений уже реализуется, отметил Владимир Путин. Он включает, в частности, развитие рынка труда путем создания современных производительных рабочих мест, а также увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. «О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно», — отметил президент. Он подчеркнул, что на уровне регионов план должен учитывать не только их экономическую динамику, но и состояние бюджетов, величину долговой нагрузки.
Проходящее в Кремле заседание Совета посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. В мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 и 2036 годов. В январе 2025 года правительство утвердило единый план по их достижению.
В августе 2026 года Владимиру Путину будет представлен план реформ экономики из семи пунктов, разработанный центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Этот план будет обсуждаться на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Аналитики «Третьего Рима» отмечают, что без реформ рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%.
Основной акцент в предложенной модели экономики делается на частные инвестиции и потребление, а не на государственный спрос, при этом государство должно создавать условия для инвестиций бизнеса и граждан. В докладе также упоминаются такие направления, как опережающее развитие внутреннего туризма и регионов, использование искусственного интеллекта для автоматизации, платформизация, инвестиции в центры обработки данных и обеление экономики.
В декабре 2025 года Владимир Путин уже поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике, рассчитанного до 2030 года, с целью создания высокооплачиваемых рабочих мест и роста потребления отечественных товаров. На том же заседании Совета президент подчеркнул важность усиления контроля за оборотом наличных денег для борьбы с теневой экономикой и попросил правительство не критиковать отстающие регионы, а помогать им в реализации нацпроектов.