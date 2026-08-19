Путин: план развития экономики России должен реализовываться ритмично

Президент Владимир Путин заявил, что план структурных реформ экономики России должен ритмично реализовываться. Его результаты должны фиксироваться постоянно — в том числе на уровне регионов. Такие поручения глава государства дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

План структурных изменений уже реализуется, отметил Владимир Путин. Он включает, в частности, развитие рынка труда путем создания современных производительных рабочих мест, а также увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. «О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно», — отметил президент. Он подчеркнул, что на уровне регионов план должен учитывать не только их экономическую динамику, но и состояние бюджетов, величину долговой нагрузки.

Проходящее в Кремле заседание Совета посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. В мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 и 2036 годов. В январе 2025 года правительство утвердило единый план по их достижению.