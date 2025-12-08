Путин об «обелении» экономики, контроле за наличными, временном повышении НДС и поддержке отцовства

Президент России Владимир Путин выступил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства заявил о замедлении российской экономики в текущем году, призвал бороться со снижением рождаемости и предупредил о возможных рисках повышения НДС. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Итоги года Девятнадцать новых нацпроектов стартовали успешно.

В 2025 году выполнены планы по переселению из аварийного жилья.

Россияне стали лучше оценивать состояние дорог и городской среды.

Изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для людей.

7 из 121 показателя целей развития могут быть неисполненны.

Демография Рождаемость в России продолжает снижаться.

Влияние на демографическую ситуацию оказывают и внешние вызовы.

Бизнес должен активнее применять возможности корпоративного демографического стандарта.

Нужно усилить действующие меры на всех уровнях, уже принятых мер недостаточно.

Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты. Поддержка должна идти по принципу «чем больше — тем лучше» и увеличиваться на каждого следующего ребенка. Акцент будет сделан на помощи малообеспеченным родителям.

Необходимо подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства.

Выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка с 1 января составит до 1 млн.

Экономика Рост ВВП по итогам года составит около 1%, инфляция — около или ниже 6%.

В 2025 году темпы роста экономики прошли ожидаемый этап замедления.

Пришло время наращивать экономическую динамику при сохранении низкой безработицы и умеренной инфляции. Нужно незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике.

Экономический рост должен охватывать все субъекты России.

Необходимо усилить контроль за обращением наличных.

Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте.

Бизнес и повышение НДС Перед кабмином и регионами стоит системная задача «обеления» национальной экономики, но без «массовых набегов». Порядочные предприниматели должны получить от этого выгоду.

Бизнес не должен «уйти в тень» после повышения НДС

Надеюсь, что повышение НДС до 22% в 2026 году будет временным.

Нужно устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также цифровом пространстве, навести порядок.