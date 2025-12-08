Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин об «обелении» экономики, контроле за наличными, временном повышении НДС и поддержке отцовства

Президент РФ поручил приступить к реализации структурных изменений в экономике

Президент России Владимир Путин выступил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства заявил о замедлении российской экономики в текущем году, призвал бороться со снижением рождаемости и предупредил о возможных рисках повышения НДС. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Итоги года

  • Девятнадцать новых нацпроектов стартовали успешно.
  • В 2025 году выполнены планы по переселению из аварийного жилья.
  • Россияне стали лучше оценивать состояние дорог и городской среды.
  • Изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для людей.
  • 7 из 121 показателя целей развития могут быть неисполненны.

Демография

  • Рождаемость в России продолжает снижаться.
  • Влияние на демографическую ситуацию оказывают и внешние вызовы.
  • Бизнес должен активнее применять возможности корпоративного демографического стандарта.
  • Нужно усилить действующие меры на всех уровнях, уже принятых мер недостаточно.
  • Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты. Поддержка должна идти по принципу «чем больше — тем лучше» и увеличиваться на каждого следующего ребенка. Акцент будет сделан на помощи малообеспеченным родителям.
  • Необходимо подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства.
  • Выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка с 1 января составит до 1 млн.

Экономика

  • Рост ВВП по итогам года составит около 1%, инфляция — около или ниже 6%.
  • В 2025 году темпы роста экономики прошли ожидаемый этап замедления.
  • Пришло время наращивать экономическую динамику при сохранении низкой безработицы и умеренной инфляции. Нужно незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике.
  • Экономический рост должен охватывать все субъекты России.
  • Необходимо усилить контроль за обращением наличных.
  • Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте.

Бизнес и повышение НДС

  • Перед кабмином и регионами стоит системная задача «обеления» национальной экономики, но без «массовых набегов». Порядочные предприниматели должны получить от этого выгоду.
  • Бизнес не должен «уйти в тень» после повышения НДС
  • Надеюсь, что повышение НДС до 22% в 2026 году будет временным.
  • Нужно устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также цифровом пространстве, навести порядок.

Рынок труда

  • Нужно кардинально сократить нелегальную занятость.
  • Необходимо расширять и стимулировать в стране более квалифицированную занятость.

