Семья, развитие и немного денег

В среду, 25 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Результаты этой работы были разложены по приоритетным направлениям деятельности Белого дома с упором на поддержку семей с детьми, повышение производительности труда и технологическое развитие. Оценки динамики экономики были вписаны в контекст сохраняющихся вызовов: внешних — санкций — и внутренних — все еще высокой инфляции и возможного роста бюджетного дефицита. На фоне сокращения нефтегазовых доходов власти обсуждают возможность ужесточения бюджетного правила, это позволит Белому дому меньше тратить и пополнять ФНБ для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной конструкции.

Ежегодный отчет правительства перед Госдумой на этот раз прошел несколько раньше обычного — в последние годы Михаил Мишустин вместе с членами правительства приезжал на Охотный Ряд в конце марта или начале апреля, на что обратили внимание и парламентарии. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, чем раньше проводятся отчеты правительства, тем выше будет исполнительная дисциплина и актуальность самих отчетов.

Доклад премьера строился вокруг направлений, выбранных в качестве приоритетов — как долгосрочных, так и на текущий год. Это повышение благосостояния граждан и улучшение демографии, обеспечение роста экономики, перестройка внешнеторговых отношений, формирование конкурентной деловой среды, повышение производительности труда и технологическое развитие, а также реализация обновленных нацпроектов.

Прежде всего Михаил Мишустин остановился на социальной сфере, в частности поддержке семей с детьми, напомнив о повышении вдвое ежемесячных налоговых вычетов на второго и последующих детей (до 2,8 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно), индексации материнского капитала, а также увеличении МРОТ (до 27 тыс. руб. в этом году).

В части деловой среды премьер отметил поддержку малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что в 2025 году число таких предприятий выросло почти на 4%, превысив 6,84 млн. «Значительный потенциал», по словам Михаила Мишустина, Белый дом видит в повышении производительности труда — доля предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в эту работу, по итогам 2025 года выросла почти до 25% за счет «внедрения новейших технологий», включая искусственный интеллект и роботизацию.

Это, впрочем, как следовало из выступления премьера, усложняет прогнозирование кадровой потребности отраслей — использование ИИ меняет такую потребность «буквально каждый квартал».

Касаясь темы самих инноваций, глава правительства говорил о запуске системы поддержки технологических проектов, включающей гранты, льготное кредитование и ускоренное патентование изобретений — по его словам, за 2025 год количество малых технологических компаний выросло в 1,5 раза, до 6,5 тыс. Во внешнеторговой деятельности Михаил Мишустин отметил снятие более 40 барьеров для российского экспорта, что дало экономический эффект почти в 130 млрд руб. В целом, добавил он, несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 трлн руб. (86% приходится на «дружественные» страны).

Также премьер кратко остановился на оценках экономической ситуации — по итогам 2025 года, напомнил он, ВВП вырос на 1%, а промпроизводство — на 1,3% (за счет обработки, которая прибавила 3,6%) на фоне «непростых внешних вызовов», в частности санкций. Внутренний же вызов, прозвучавший в отчете,— инфляция. По его словам, «благодаря совместным мерам» ЦБ и правительства, формированию экономики предложения рост цен замедлился до 5,6% по итогам 2025 года, в этом направлении, заверил Михаил Мишустин, власти «продолжают работать». Отметим, по прогнозам Минэкономики, по итогам 2026 года ВВП вырастет на 1,3%, а инфляция — на уровне 4%. В апреле, сообщил глава ведомства Максим Решетников, прогноз будет обновляться, в том числе «с учетом последнего санкционного давления и адаптации к этим условиям».

Не обошел вниманием премьер и сложный бюджет на трехлетку — на 2026 год запланирован дефицит в 1,6% ВВП, но, возможно, он превысит эту планку из-за продолжающегося проседания нефтегазовых доходов. Вскользь напомнив о налоговых изменениях, которые были приняты для балансировки бюджета (в частности, рост НДС с 20% до 22%; см. “Ъ” от 19 ноября), Михаил Мишустин назвал их «непростыми решениями», на которые пришлось пойти. При этом, как следовало из ответов премьера на вопросы депутатов, правительство продолжает искать способы балансировки бюджета, по его словам, накануне отчета этот вопрос совместно с ЦБ «допоздна» обсуждался у президента.

На фоне текущих проблем бюджета власти не отказываются от идеи придания его конструкции большей долгосрочной устойчивости. Как пояснил после отчета глава Минфина Антон Силуанов, Белый дом обсуждает ужесточение бюджетного правила — в части ускоренного снижения базовой цены нефти, доходы сверх которой пополняют ФНБ. По экспертным оценкам, сокращение цены отсечения на $1 за баррель сокращает расходы бюджета на 0,05–0,06% ВВП, а также увеличивает покупки валюты для ФНБ. Последнее может ослабить рубль, поддержав рублевую выручку экспортеров и экспортные доходы бюджета. Конкретных параметров изменений министр не назвал — решения, по его словам, могут «выйти из правительства» в течение пары недель. Напомним, принятая в 2025 году норма предполагает плавное снижение цены отсечения нефти с $60 до $55 за баррель к 2030 году — шагом в $1 в год.

