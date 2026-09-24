Минфин внес в правительство бюджетный пакет. Главное

Министерство финансов России внесло в правительство проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Приоритеты Бюджетная политика рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства.

Дефицит федерального бюджета в каждом из трех лет планируется на уровне около 2% ВВП. С 2027 года базовую цену нефти для бюджетного планирования предлагается установить на уровне $50 за баррель.

Пенсии и поддержка семей Страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции и с 1 апреля еще на 3,3% с учетом роста зарплат. Средняя пенсия по старости к концу года должна составить 29 904 руб.

На меры поддержки семей и детей на три года предусмотрено около 10 трлн руб. В эту сумму входит единое пособие, индексация материнского капитала и семейная выплата в виде возврата части уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

На программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено около 1,9 трлн руб.

Образование и здравоохранение Более 105 млрд руб. планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд руб., еще 25,7 млрд руб. — на строительство более 100 новых учреждений.

На ремонт общежитий вузов выделят около 80 млрд руб., техникумов — 65 млрд руб.

Почти 278 млрд руб. предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Также продолжится финансирование лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра».

Оборона и безопасность Одним из стратегических приоритетов бюджета названы финансирование потребностей обороны и безопасности, а также социальная поддержка участников СВО и их семей.

Средства направят на оснащение ВС РФ оружием и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, денежное довольствие военнослужащих и поддержку их семей.

Нацпроекты На национальные проекты технологического лидерства в 2027–2029 годах предусмотрено почти 2 трлн руб.

На нацпроект «Станки» заложено 135,7 млрд руб., на «Беспилотные авиационные системы» — 103,3 млрд руб. Фонд развития промышленности дополнительно докапитализируют на 205 млрд руб. для льготного финансирования новых проектов.

Более 4,4 трлн руб. предусмотрено на дорожное хозяйство. Еще 65,3 млрд руб. направят на обновление общественного транспорта, включая наземный электрический транспорт.

Поддержка регионов Регионам продолжат предоставлять межбюджетные трансферты и казначейские инфраструктурные кредиты.

Возврат бюджетных кредитов, сроки которого приходятся на 2027–2029 годы, предложено перенести на 2030 год. Это позволит регионам перераспределить около 300 млрд руб. на приоритетные задачи.

Еще более 180 млрд руб. за три года предусмотрено на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Налоги Минфин предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, продажи имущества, страховых договоров и дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13–22%.

Сейчас часть этих «пассивных» доходов облагается отдельно по ставкам 13–15%. При новой системе ставка будет зависеть прежде всего от общего размера дохода, а не от его источника.

Изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до 1 млн руб. и доходы участников СВО. По оценке Минфина, новая система коснется около 4 млн человек — не более 6% населения.

Для товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, предлагается установить НДС по стандартной ставке 22%. Налог в качестве агента будут уплачивать электронные торговые площадки.

Минфин предлагает ввести таможенный сбор в размере 100 руб. за зарубежную посылку с товарами для личного потребления стоимостью до €200.

Для паевых инвестиционных фондов предлагается установить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Налог, уплаченный ПИФом, затем будет учитываться при налогообложении его пайщиков.

Ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета типа «С», предлагают повысить до 35%.

Для отдельных организаций горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2024 года. Для золота ставка составит 20%.

Минфин объясняет меру ростом мировых цен на отдельные виды сырья и необходимостью перераспределить дополнительный рентный доход в пользу бюджетной системы.

Матвей Иващенко