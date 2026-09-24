Минфин внес в правительство бюджетный пакет. Главное
Министерство финансов России внесло в правительство проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Приоритеты
- Бюджетная политика рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства.
- Дефицит федерального бюджета в каждом из трех лет планируется на уровне около 2% ВВП. С 2027 года базовую цену нефти для бюджетного планирования предлагается установить на уровне $50 за баррель.
Пенсии и поддержка семей
- Страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции и с 1 апреля еще на 3,3% с учетом роста зарплат. Средняя пенсия по старости к концу года должна составить 29 904 руб.
- На меры поддержки семей и детей на три года предусмотрено около 10 трлн руб. В эту сумму входит единое пособие, индексация материнского капитала и семейная выплата в виде возврата части уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми.
- На программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено около 1,9 трлн руб.
Образование и здравоохранение
- Более 105 млрд руб. планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд руб., еще 25,7 млрд руб. — на строительство более 100 новых учреждений.
- На ремонт общежитий вузов выделят около 80 млрд руб., техникумов — 65 млрд руб.
- Почти 278 млрд руб. предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Также продолжится финансирование лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра».
Оборона и безопасность
- Одним из стратегических приоритетов бюджета названы финансирование потребностей обороны и безопасности, а также социальная поддержка участников СВО и их семей.
- Средства направят на оснащение ВС РФ оружием и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, денежное довольствие военнослужащих и поддержку их семей.
Нацпроекты
- На национальные проекты технологического лидерства в 2027–2029 годах предусмотрено почти 2 трлн руб.
- На нацпроект «Станки» заложено 135,7 млрд руб., на «Беспилотные авиационные системы» — 103,3 млрд руб. Фонд развития промышленности дополнительно докапитализируют на 205 млрд руб. для льготного финансирования новых проектов.
- Более 4,4 трлн руб. предусмотрено на дорожное хозяйство. Еще 65,3 млрд руб. направят на обновление общественного транспорта, включая наземный электрический транспорт.
Поддержка регионов
- Регионам продолжат предоставлять межбюджетные трансферты и казначейские инфраструктурные кредиты.
- Возврат бюджетных кредитов, сроки которого приходятся на 2027–2029 годы, предложено перенести на 2030 год. Это позволит регионам перераспределить около 300 млрд руб. на приоритетные задачи.
- Еще более 180 млрд руб. за три года предусмотрено на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
Налоги
- Минфин предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, продажи имущества, страховых договоров и дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13–22%.
- Сейчас часть этих «пассивных» доходов облагается отдельно по ставкам 13–15%. При новой системе ставка будет зависеть прежде всего от общего размера дохода, а не от его источника.
- Изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до 1 млн руб. и доходы участников СВО. По оценке Минфина, новая система коснется около 4 млн человек — не более 6% населения.
- Для товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, предлагается установить НДС по стандартной ставке 22%. Налог в качестве агента будут уплачивать электронные торговые площадки.
- Минфин предлагает ввести таможенный сбор в размере 100 руб. за зарубежную посылку с товарами для личного потребления стоимостью до €200.
- Для паевых инвестиционных фондов предлагается установить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Налог, уплаченный ПИФом, затем будет учитываться при налогообложении его пайщиков.
- Ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета типа «С», предлагают повысить до 35%.
- Для отдельных организаций горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2024 года. Для золота ставка составит 20%.
- Минфин объясняет меру ростом мировых цен на отдельные виды сырья и необходимостью перераспределить дополнительный рентный доход в пользу бюджетной системы.