Потребность в специалистах в сфере биоэкономики в РФ к 2036 году превысит 22 тыс. человек

К 2036 году России потребуется более 22 тыс. специалистов в области биоэкономики, сообщил «Ведомостям» замглавы Минпромторга Михаил Юрин. Для удовлетворения этой потребности создается «Кадровый центр», который займется координацией взаимодействия вузов и предприятий, а также разработкой программ опережающего обучения.

На Форуме будущих технологий 25 февраля президент Владимир Путин заявил о необходимости предварительной оценки кадров для реализации крупных региональных проектов в этой сфере. По словам господина Юрина, ряд субъектов уже обладают необходимой инфраструктурной и ресурсной базой. В частности, Дальневосточный федеральный округ имеет потенциал для развития морских биофабрик благодаря богатой аквакультуре, Карелия — значительные запасы дикоросов, а в Татарстане формируется биотехнологическая экосистема на базе ведущих научных центров: более 10 вузов готовят кадры для биоэкономики, только на первом курсе обучается около 1,2 тыс. студентов.

В 2026 году в ряде регионов запустятся новые производства. В Тульской области откроется завод по выпуску лимонной кислоты, а воронежский «Цитрон» начнет выпуск этого продукта в объеме 10 тыс. т в год. Как заключил замминистра, совокупная мощность двух предприятий к 2029 году полностью закроет растущий спрос на это вещество.

С 2026 года в России реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», включающий три федеральных проекта: по организации производства, научно-технологической поддержке и кадровому обеспечению. Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что к 2030 году уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики должен достичь 40%. В нацпроекте определено 36 направлений для импортозамещения, приоритетными Минпромторг считает выпуск витаминов, ферментов, лимонной и аскорбиновой кислот.