Нацпроекты противоестественно умнеют

Белый дом внедрил технологию искусственного интеллекта (ИИ) в работу государственной автоматизированной аналитической системы «Управление». Как рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, ИИ-модель анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм в режиме онлайн, сопоставляя их с наццелями для выявления и анализа взаимосвязей. Также ИИ помогает чиновникам заранее выявлять риски невыполнения тех или иных мероприятий, а в итоге может существенно повысить эффективность и оперативность использования государством ресурсов, что особенно актуально в условиях проблем с сырьевыми доходами бюджета.

Для повышения эффективности достижения национальных целей развития правительство внедрило технологию ИИ в ГАС «Управление» — эта система позволяет отслеживать достижения стратегических целей и контролировать взаимосвязи госпроектов. Как рассказали “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, в режиме онлайн ИИ-модель анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм, сопоставляя их с показателями национальных целей развития, и помогает выявлять и анализировать связи между госпроектами, в том числе неочевидные.

Применение ИИ призвано упростить и ускорить работу человека, подчеркивают в аппарате чиновника.

Ранее такой анализ проводился вручную — для оценки взаимосвязи между показателями наццелей (сейчас их 123) и всех мероприятий нацпроектов (около 4 тыс. только на федеральном уровне) потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, и работа заняла бы у них четыре года.

ИИ же позволяет сделать это за один день, пояснили в аппарате чиновника. «На сегодняшний день ИИ-модель выявила более 8 тыс. новых связей, все они находятся на верификации. Если ведомство в лице специально назначенных ответственных сотрудников не согласно с найденной взаимосвязью, оно может ее отклонить и направить информацию об этом в Центр проектного менеджмента РАНХиГС на детальный анализ. Таким образом, финальное решение всегда остается за человеком»,— говорит собеседник “Ъ”.

Зачастую мероприятия и показатели одного нацпроекта тесно взаимосвязаны с мероприятиями других проектов или госпрограмм, даже если эти связи неочевидны с первого взгляда. В качестве одного из примеров в аппарате Дмитрия Григоренко приводят связь между созданием беспилотников и изменением продуктивности АПК. Выявление таких взаимовлияющих факторов позволяет правительству увидеть полную картину для составления конкретного и эффективного плана достижения целей. Вместе с тем властям нужны (и своевременно) данные о рисках невыполнения мероприятий из-за отставаний связанных проектов или их пересмотра. «Система строит прогноз исполнения для текущих задач госпроектов с точностью свыше 96%, что позволяет заблаговременно выявлять и предотвращать риски их неисполнения. Что важнее, за счет применения ИИ мы в моменте видим полную картину достижения национальных целей развития страны. Это существенно повышает как скорость принятия управленческих решений, так и их точность»,— комментирует Дмитрий Григоренко. Отметим, что, если выводы, сделанные ИИ, верифицируются, взаимосвязи или информация о рисках автоматически выводятся на дашборд правительства, их могут видеть участники системы, включая вице-премьеров и премьер-министра.

В системе госуправления применяются разные ИИ-модели в зависимости от категории обрабатываемой ими информации и решаемой задачи, чаще всего используются разработанные российскими компаниями—лидерами IT, отмечают в аппарате вице-премьера.

При этом все они размещены в закрытом сегменте ГИС и не имеют связи с интернетом, что надежно защищает данные, на которых обучается система. Для обеспечения работы ИИ используются мощности Федерального казначейства.

Отметим, что работа правительства по внедрению ИИ в госуправление соответствует общей логике повышения эффективности больших систем, которую продвигает команда Михаила Мишустина. Так, цифровизация ФНС, с которой эта работа началась, обеспечила многолетний рост собираемости налогов в бюджет (двузначными темпами на протяжении нескольких лет), в том числе для финансирования будущих реформ. Последовавшая за ней консолидация всей бюджетной ликвидности под управлением Федерального казначейства в рамках системы казначейских платежей избавила правительство от проблемы кассовых разрывов, обеспечив наличие у него оперативного резерва в несколько триллионов рублей (ранее они лежали на счетах министерств и размещались ими на депозитах) для оплаты практически любых нештатных потребностей. Схожего эффекта, вероятно, в Белом доме ждут и от привлечения ИИ к госуправлению, онлайн-анализ взаимовлияния всей системы госпроектов должен способствовать поиску и более оптимальных схем распределения и переброски бюджетных потоков при оперативном управлении ими (этот процесс правительство также автоматизировало; см. “Ъ” от 6 августа) — задача, крайне актуальная в условиях жесткого бюджета и недобора им доходов вследствие внешнеторговых ограничений, вызванных военной операцией РФ на Украине.

