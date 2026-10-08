Минфин оценил исполнение бюджета на реализацию нацпроектов

Больше всего средств израсходовано на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (84,7% от запланированной суммы), «Туризм и гостеприимство» (75,5%), «Семья» (72%), «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (68,6%).