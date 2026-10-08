Минфин оценил исполнение бюджета на реализацию нацпроектов
08.10.2026, 21:45
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября составляют 4,44 трлн руб. Это 68% от запланированной на год суммы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
Больше всего средств израсходовано на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (84,7% от запланированной суммы), «Туризм и гостеприимство» (75,5%), «Семья» (72%), «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (68,6%).
Ниже остальных уровень исполнения у нацпроектов «Новые атомные и энергетические технологии» (56,3%), «Экологическое благополучие» (50,2%), «Эффективная транспортная система» (44,6%). «В целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 100,0% от кассового плана»,— отмечается в пресс-релизе.