Путин обсудил с Патрушевым нацпроекты по экологии и АПК

Президент России Владимир Путин провел встречу с зампредом правительства Дмитрием Патрушевым, сообщили в пресс-службе Кремля. Господин Патрушев доложил, что на нацпроект «Экологическое благополучие» предусмотрено 800 млрд руб. На эти деньги до 2030 года очистят водные артерии, восстановят леса, расчистят мусорные полигоны, отсортируют отходы. На развитие агропромышленного комплекса выделили 565 млрд руб.

Дмитрий Патрушев сообщил, что очистить и «оздоровить» планируют водные артерии Волги, Урала и Ангары. На них строят гидротехнические и очистные сооружения. В мероприятиях также участвуют «заинтересованные регионы». До 2030 года по проекту «Генеральная уборка» также хотят ликвидировать 50 опасных мусорных полигонов и наладить 100%-ю сортировку мусора.

За шесть лет, отметил зампред правительства, в России высадили 8 млн гектаров леса. Отдельное внимание правительство уделяет защите лесов от пожаров. Показатели по площади и количеству возгораний меньше показателей 2024 года и средних «многолетних значений».

Господин Патрушев также отметил высокую урожайность зерновых. В этому году она на 10% больше урожая 2024 года. Прогнозируемый объем урожая по зерновым — 135 млн тонн, среди них 88 млн тонн — пшеница. Мясная продукция также превысила объемы прошлого года и достигла 17 млн тонн. Сейчас в России реализуют нацпроекты по развитию селекции, производству ветеринарных аппаратов, привлечению работников в АПК.