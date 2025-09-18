Правительство России выделит на нацпроекты 40 трлн рублей

В России началась реализация новых нацпроектов. На их реализацию правительство направит около 40 трлн руб. до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы»,— отметил господин Мишустин. Размер финансирования примерно соответствует одному годовому бюджету страны. Речь идет о нацпроектах, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета.

Михаил Мишустин призвал к взвешенному и аккуратному подходу к использованию средств. «Россия продолжает двигаться вперед вопреки внешним вызовам»,— подчеркнул премьер.

Правительство подготовило 20 нацпроектов на 2025–2030 годы. Это, в частности, «Кадры», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация» и «Биоэкономика». В государственную систему управления нацпроектами и госпрограммами внедрен искусственный интеллект. ИИ-модель начала анализировать проводимые мероприятия и сопоставлять их с целевыми показателями.

