Мишустин: проект «Профессионалитет» выпустил первые 350 тысяч специалистов

Выпускниками проекта «Профессионалитет» стали первые 350 тыс. специалистов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«И конечно, развиваем "Профессионалитет". Практически по всей стране. Первые 350 тысяч специалистов стали выпускниками кластеров, сформированных в рамках этого важного проекта. Они прошли обучение при участии компаний, где будут дальше трудиться»,— сказал Михаил Мишустин. Модель совместной работы образовательных учреждений и работодателей реализуют и в вузах, отметил он.

В проекте «Передовые инженерные школы» финансово и содержательно задействованы сотни наиболее крупных высокотехнологичных компаний, сообщил премьер. Он добавил, что по самым востребованным направлениям на базе университетов были разработаны несколько десятков программ обучения.

Проект «Профессионалитет» начал работать с начала сентября 2022 года. Среди его ключевых задач — массовая подготовка специалистов среднего звена и рабочих по востребованным специальностям и профессиям.