Более 350 компаний стали партнерами нацпроектов России

В координационном центре правительства состоялась церемония вручения национальной премии «Наш вклад». Статус «Партнер национальных проектов России» присвоен 362 организациям, следует из пресс-релиза.

В мероприятии участвовал заместитель председателя правительства Александр Новак. «Национальная премия "Наш вклад" наглядно демонстрирует, что российские компании и социально ориентированные структуры активно поддерживают векторы, задаваемые государством. Совокупный объем инвестиций участников Премии сезона 2025–2026 превысил 122 млрд руб., увеличившись на 17% по сравнению с прошлым сезоном», — сказал он.

Всего на премию поступило 792 заявки из всех регионов страны, экспертный отбор прошли 644 проекта. Лидерами по количеству реализованных инициатив стали Москва (226), Московская область (203) и Санкт-Петербург (198). С 2021 года число участников премии выросло в 4 раза.

Наиболее востребованными у участников стали нацпроекты «Молодежь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России». При этом бизнес и НКО проявили высокий интерес к таким новым сферам, как экономика данных, туризм и инфраструктура для жизни.