Штраф для резидента

В правительстве пытаются повысить эффективность особых экономических зон (ОЭЗ) через усиление исполнительской дисциплины их резидентов. Разработанный Минэкономики законопроект предполагает, что если компания впервые нарушила прописанные в соглашении сроки и объемы инвестиций (или иные его существенные условия), то она не будет лишена статуса резидента зоны и дело ограничится штрафом в размере от 1 млн до 15 млн руб. «Изгнание» будет возможно лишь при повторном нарушении или при отступлении от обязательства осуществлять в ОЭЗ определенный вид деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Как узнал “Ъ”, Минэкономики разработало проект поправок к закону об особых экономических зонах, которые меняют действующий порядок досрочного расторжения соглашений с резидентами таких льготных площадок. Сейчас компания может лишиться статуса резидента ОЭЗ за нарушение любого из существенных условий соглашения об осуществлении деятельности, заключаемого с управляющей компанией зоны и в каких-то случаях — с властями региона или с Минэкономики. К таким условиям относятся объем и сроки осуществления инвестиций, сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капстроительства и прочее. Одновременно с лишением статуса нарушителя ждет штраф в оговоренных соглашением пределах (от 150 тыс. руб. до 5 млн руб. плюс сумма всех сэкономленных на льготах налогов).

Минэкономики предлагает изменить систему наказания и сделать ее двухэтапной.

При первом нарушении существенных условий не лишать статуса резидента — только штрафовать. Суммы при этом предложены внушительные. Для технико-внедренческих проектов — 1 млн руб., для туристско-рекреационных и портовых — 5 млн руб. За нарушения по проектам достижения технологического суверенитета и структурной адаптации экономики штраф может составить 10 млн руб. Самое суровое наказание — 15 млн руб.— планируется применять при отступлении от обязательств при строительстве объектов инфраструктуры портов или аэропортов в профильных ОЭЗ.

Досрочное же расторжение соглашения будет возможно при повторных отступлениях от обязательств или от самого предмета соглашения (обещание осуществлять в ОЭЗ определенный вид деятельности). Суммы штрафов для таких случаев оставлены действующие (от 150 тыс. до 5 млн руб. плюс налоговая составляющая). Взысканные суммы поступят в бюджет региона, на территории которого расположена площадка.

В 2025 году статус резидента ОЭЗ (по всем основаниям) утратили 107 компаний (всего в особых зонах работают 1,4 тыс. резидентов). В Минэкономики рассчитывают, что нововведения позволят повысить исполнительскую дисциплину компаний.

Замгендиректора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева отмечает, что показатели деятельности резидентов существенно влияют на общую оценку эффективности ОЭЗ — если ее уровень ниже 80%, регион несет финансовую ответственность исходя из объема федеральных средств, потраченных на развитие зоны. При этом, по ее словам, инструментов стимулирования резидентов к соблюдению обязательств нет — кроме расторжения соглашения и лишения статуса резидента. Появление гибкой системы ответственности — логический этап настройки работы ОЭЗ, считает эксперт.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин считает инициативу своевременной и сбалансированной. «Реализация инвестпроектов в ОЭЗ рассчитана на длительный период и зависит от множества факторов — сроков строительства, подключения к инфраструктуре, доступности финансирования, поставок оборудования и рыночной конъюнктуры. Поэтому единичное нарушение условий соглашения не всегда означает отказ инвестора от проекта»,— поясняет он. При этом, по мнению эксперта, принципиально важно четко определить виды нарушений, сроки их устранения и критерии повторности — при понятных правилах такой механизм позволит сохранить жизнеспособные проекты и одновременно повысить дисциплину исполнения соглашений резидентами.

«Мы приветствуем дифференцированный подход к площадкам»,— говорит исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский. При этом, по его словам, объединение выступает за максимально возможное смягчение санкций в отношении добросовестных инвесторов, которые реализуют свои проекты, но по независящим от них причинам не укладываются в сроки реализации или не достигают иных показателей. «В текущих условиях нам кажется важным распространить этот же подход и на управляющие компании. Ассоциация уже обратилась в правительство с инициативой ввести в 2026 году мораторий на штрафные санкции за недостижение показателей эффективности индустриальных парков, при условии подтверждения фактической деятельности управляющей компании по привлечению и сопровождению резидентов»,— сообщил “Ъ” Денис Журавский.

Венера Петрова