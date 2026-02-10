Путин обсудил с Голиковой развитие системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Они обсудили развитие системы здравоохранения на 2026–2030 годы, включая кадровое обеспечение и финансирование медицинской помощи.

Госпожа Голикова сообщила, что по поручению президента реализуются три национальных проекта, связанные со здравоохранением: «Продолжительная и активная жизнь», федеральный проект по охране материнства и детства в составе нацпроекта «Семья», а также проект технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья». Они предусматривают развитие клинических баз, создание лекарственных препаратов и медицинских изделий для повышения доступности и качества помощи.

Перед началом 2026 года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Объем помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования, оценивается в 4,8 триллиона руб., что на 9,6% больше показателя прошлого года. Это, по словам вице-премьера, позволяет выполнять обязательства государства и обеспечивать выплату заработной платы медицинским работникам.

С 2026 года стартует второй этап программы развития первичного звена здравоохранения, предусматривающий ввод новых объектов и привлечение персонала. В 2025 году объем специальных социальных выплат работникам первичного звена вырос почти на 28% — с 158 млрд до 202 млрд руб. Также в программе госгарантий закреплена норма о доле должностного оклада не менее 50% в структуре оплаты труда.