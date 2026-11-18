Мишустин утвердил кураторов и руководителей нацпроектов
вице-премьер Андрей Никитин будет курировать два нацпроекта — «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», а также входящие в них федеральные проекты;
руководителем нацпроекта «Эффективная транспортная система» утвержден министр транспорта Дмитрий Ядров. Руководство отдельными федеральными проектами поручено его заместителям;
замминистра транспорта Алексей Шило возглавит федеральные проекты по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей и опорной сети железных дорог;
замглавы Минтранса Александр Пошивай будет руководить проектами развития опорной сети морских портов и внутренних водных путей;
за замминистра транспорта Владимиром Потешкиным закреплен проект «Развитие опорной сети аэродромов».