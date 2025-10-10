Технологии ставят на учет

Белый дом продолжает формировать нормативную базу закона о технологической политике — постановление, закрепляющее принципы ее планирования, подписано премьером Михаилом Мишустиным. Пока документ описывает лишь общую схему госрегулирования технологического развития: правила формирования перечней критических и сквозных технологий и высокотехнологичной продукции, а также методики для оценки уровня готовности рынка. Это позволит государству финансировать развитие только перспективных для него и имеющих потенциал технологий. Осуществлять их поддержку будут исполнители нацпроектов, испытывающие потребность в той или иной разработке. Эта работа укладывается и в логику развития сотрудничества со странами ЕАЭС, в которых РФ видит будущий рынок: от его масштаба зависит конечная цена технологических решений и товаров.

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложения Минэкономики по «приземлению» идей технологического суверенитета в российской экономике

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подписал подготовленное Минэкономики постановление правительства «О планировании технологической политики» (№1552 от 6 октября 2025 года), которое дает правительству возможность провести инвентаризацию доступных в РФ разработок: документом подразумевается утверждение перечней критических и сквозных технологий, а также высокотехнологичной продукции. Формироваться эти списки будут на базе нацпроектов и «дорожных карт» по достижению технолидерства, уточнили “Ъ” в пресс-службе Минэкономики.

Основу для формирования перечней критических и сквозных технологий и видов высокотехнологичной продукции, напомним, заложил опубликованный Минэкономики весной этого года пакет проектов документов для «приземления» идеи технологического суверенитета (см. “Ъ” от 14 апреля). Работа была продолжена летом: тогда Минпромторг предложил реорганизовать созданную в 2015 году правкомиссию по импортозамещению в комиссию по промышленности, что было обусловлено необходимостью формирования в РФ собственной технологической базы для структурной трансформации экономики (см. “Ъ” от 30 июня 2025 года).

Постановление №1552 утверждает четыре методики оценки —- уровня готовности технологий, линий их разработки, производства и коммерциализации высокотехнологичной продукции (в том числе возможности ее вывода на иностранный рынок ради расширения спроса). «Утвержденные методики — это, по сути, единый язык для оценки проектов всех участников — от ученых и инженеров до инвесторов и промышленников»,— пояснил первый замглавы Минэкономики Максим Колесников. Система критериев позволит сконцентрироваться на финансировании наиболее значимых и перспективных технологий. Директивы для госкомпаний, которые в данном вопросе выступают и как инвесторы, и как разработчики технологий, поручено утвердить Росимуществу и Минэкономики. Господдержка конкретных проектов, впрочем, не является предметом постановления, отметили в Минэкономики,— предполагается, что оказывать ее в рамках своих компетенций будут исполнители нацпроектов, заинтересованные в той или иной разработке.

В постановлении также содержится пункт, по которому занесенные в реестр российской промышленной продукции товары из перечня высокотехнологичных будут помечаться индексом «ВП». Это, судя по всему, необходимо для обеспечения их приоритета в госзакупках и закупках госкомпаний — ответственными обозначены Минэкономики, Минпромторг (держатель реестра российской продукции), Минфин и ФАС (последние курируют закупки и конкуренцию в них).

Отметим, что описанные в постановлении подходы к реализации «техносуверенитета» соответствуют и перспективным направлениям сотрудничества РФ со странами евразийского региона — он видится российским властям одним из главных экспортных рынков «российского хайтека». Как отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР), промышленность региона отличается недостаточным уровнем и неоднородностью технологической сложности — проблемой большинства стран остается низкая доля высокотехнологичной продукции в структуре выпуска и экспорта. При этом, полагают в ЕАБР, необходимо выявлять нишевые отрасли с потенциалом импортозамещения (его реализация может принести экономикам в совокупности $81 млрд в год) и экспорта (может вырасти на $71 млрд в год), с упором на цифровизацию и автоматизацию производств, внедрение новых материалов. Пока этот процесс сдерживается недостаточным уровнем производственной кооперации между странами в сферах средней и высокой степени переработки. Перспективными направлениями ЕАБР считает химпром, металлургию и машиностроение. Совокупный эффект от реализации такой политики аналитики оценивают в дополнительные $510 млрд в год для экономик региона.

Полина Попова, Евгения Крючкова, Олег Сапожков