Триллион из пробирки

Правительство одобрило Стратегию развития биоэкономики до 2036 года, которая должна обеспечить рост отечественного рынка биотехнологий за этот период с нынешних 480 млрд до 1 трлн руб. Документ направлен на формирование полного цикла производства инновационной продукции: от новых материалов до удобрений. Ключевыми драйверами роста должны стать укрепление технологического суверенитета, развитие научной инфраструктуры и переориентация экспорта на рынки Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, на которых российские биотехнологии уже пользуются высоким спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Белый дом утвердил Стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщил 5 октября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стратегия направлена расширение применения биотехнологий — поясним, речь идет о выпуске инновационной продукции на основе биоресурсов, например новых материалов, видов топлива, ферментов, вакцин. Для этого, как отметил Михаил Мишустин, планируется развивать научную инфраструктуру: создавать новые технопарки, конструкторские бюро и испытательные стенды для апробации разработок, а также внедрять ИИ для ускорения фундаментальных исследований.

С 2026 года запущен нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», который объединяет несколько направлений, в том числе химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию и сельское хозяйство (см. “Ъ” от 11 марта). В 2027–2029 годах на реализацию нацпроекта из федерального бюджета планируется выделить 12 млрд руб.

Среди целей — достижение уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики в 40% к 2030 году. Для этого требуется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, а долю отечественных продуктов в структуре потребления — до 55%.

Во время работы над стратегией Минпромторг оценивал потенциальный объем российского рынка биопродукции свыше 700 млрд руб. к 2030 году, а к 2036-му — около 1 трлн руб. Как сообщил 5 октября на форуме «Биопром» глава ведомства Антон Алиханов, по итогам 2025 года объем рынка составил порядка 480 млрд руб.

За январь—сентябрь этого года, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, по линии биоэкономики выпуск продукции увеличился на 3%. По его словам, ключевая задача — выстраивать внутри страны полные производственные цепочки от исходного сырья до технологически сложной продукции с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим, отметил чиновник, «основные приоритеты стратегии касаются укрепления собственной технологической базы, глубокой переработки биоресурсов, создания новых рынков и расширения применения биотехнологий в традиционных отраслях».

В нацпроекте, пояснил Денис Мантуров, выделено 36 продуктовых цепочек — почти по 80% из них правительство определило, какие технологии, компетенции и производственные мощности уже есть, а какие звенья еще предстоит создать. По его словам, главное ограничение касается промышленного освоения лабораторных разработок — для его преодоления нужны пилотные установки и опытные производства для апробации технологий и подготовки к тиражированию. Среди других задач — обеспечение спроса на продукцию биоэкономики, укрепление научной и кадровой базы отрасли.

В стратегию, как пояснил Антон Алиханов, заложено пять основных показателей: объем инвестиций, производительность труда, объем производства, доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления, а также объем экспорта.

По его словам, на внешних рынках, в частности, пользуются спросом препараты для пищевой промышленности и ветеринарии, средства защиты растений, фармацевтические дженерики. В числе наиболее перспективных направлений поставок министр назвал Китай, Индию, Турцию, страны Персидского залива, СНГ, Африку и Латинскую Америку.

Как отмечает директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин, развитие биоэкономики имеет стратегическое значение в условиях структурной трансформации экономики РФ и ограниченного доступа к ряду зарубежных технологий — биотехнологии формируют межотраслевой эффект. По его мнению, роль государства заключается не столько в прямом финансировании, сколько в создании условий для коммерциализации разработок, так как отрасль характеризуется высокими рисками и длительными инвестиционными циклами. Главными ограничениями развития, полагает Вадим Аникин, остаются дефицит пилотной инфраструктуры, зависимость от импортного оборудования и кадров. При этом, подчеркивает он, важна комплексная государственная политика в этой сфере — «без синхронной поддержки всей цепочки от НИОКР до спроса есть риск достичь финансовых показателей без реального роста технологической независимости».

Анна Королева