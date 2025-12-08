Проекты и поклонники

8 декабря в Кремле президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором, обращает внимание специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, обсудили готовность заводить детей, подставить плечо отцам, бойцам СВО, возвращающимся с войны, продленку в школах и сортировку твердых бытовых отходов. То есть говорили все-таки на первый взгляд не о стратегическом, а о тактическом развитии. Но это только на первый взгляд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин (слева) и Владимир Путин (справа) через несколько минут уже докладывали друг другу, а остальные (в центре) слушали

Заседание совета собрало едва ли не весь кабинет министров, спикеров Совета федерации и Госдумы, губернаторов из президиума Госсовета, всех полпредов, помощников президента России... Все они ждали в Георгиевском зале, но, кстати, не очень долго: впереди у президента России было еще одно мероприятие, и не исключено, что он помнил об этом.

— Национальные проекты являются ключевыми инструментами достижения национальных целей,— сказал Владимир Путин.

И хотелось с налета поверхностно задуматься: может быть, чем-то еще?.. Но чем больше размышляешь на эту тему, тем отчетливее понимаешь: нет, ничем больше, а как раз ключевыми инструментами и именно что национальных целей.

Владимир Путин уже в конце заседания говорил о том, как хотел бы, чтобы совет проходил неформально. Видимо, этот совет его в этом смысле не вдохновил.

— 19 национальных проектов стартовали, и в целом успешно,— заявил он тем не менее вначале.— В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения.

Но некоторые, как можно было понять, выглядят образцово:

— В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья. Растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий. Достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере мирного атома. Хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.

Выяснилось, что в 2025 году был введен «корпоративный демографический стандарт» (кто бы мог подумать):

— Он позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Так, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн руб. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.

До миллиона — это очень понятно всем и каждому. Но начиная с какой суммы? Не с 50 ли тысяч рублей?

При этом президент признал:

— Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение наших негативных демографических волн середины и конца XX века, которые сегодня вновь дают о себе знать. Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы.

Владимир Путин, видимо, имел в виду войну на Украине. Это же внешний вызов, а не внутренний. «Международка».

— Вместе с тем вновь подчеркну: наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа,— тем не менее заявил он.— И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир.

Что ж, зато частично естественный прирост населения идет за счет освобождения Донбасса и Новороссии (за счет него и убыль).

— При этом обращаю внимание,— сообщил президент,— любопытный факт! В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего — в Херсонской и Запорожской областях (сам Донбасс в этом смысле подкачал.— А. К.), в республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария.

Сразу стали цитировать то, что президент дальше сказал про отцов. Вот кого следует поддержать, как выяснилось. Да, давно пора подставить нам плечо.

— Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей, поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства,— рассказал Владимир Путин.— По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей (не всегда они готовы принять такое ответственное решение, а женщина уже беременна четыре месяца.— А. К.) и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье.

Президент генерировал оптимизм, хоть и умеренный:

— В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается.

Цель, видимо, те самые 4% имени Эльвиры Набиуллиной.

Еще одна задача — обеление национальной экономики.

— То есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды,— пояснил Владимир Путин.— Соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно, мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали. Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации.

То есть набеги будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Входная дверь не долго оставалась закрытой

— Также обращаю внимание: до сих пор не запущена работа отраслевых центров компетенции на базе Минсельхоза, Минцифры и Минэнерго,— обратил внимание Владимир Путин.— Это нужно сделать максимально быстро.

Судя по тому, что к этим центрам компетенции президент вернулся, только выслушав доклад председателя правительства Михаила Мишустина, его это отчего-то интересовало:

— Договаривались создать центры компетенции на базе некоторых министерств! Но вот в Минсельхозе нет, по-моему, до сих пор, в Минцифры, в Минэнерго... Почему?..

Теперь-то, конечно, будут. Или уже есть.

— И по поводу плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики,— добавил господин Путин.— Большинство мероприятий и плана по обелению отдельных секторов экономики, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на четвертый квартал 2026 года. А НДС-то мы подняли сейчас!

Похоже, решение о подъеме НДС далось не так уж просто:

— Мы же вот, когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги, и, кстати, Центробанк поддержал, и Минфин активно... — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение... Временное, надеюсь… (Зафиксируем эту ремарку.— А. К.) Но при повышении вопрос сразу возник, что собираемость не увеличится, как хочется, потому что часть просто уйдет в тень! Нельзя этого допустить!

Да ведь все равно уйдет.

— Договорились о принятии определенных мер,— предупредил господин Путин,— и на четвертый квартал 2026 года перенесли... Я уже не говорю о том, что у нас внутриполитический календарь движется соответствующим образом, а решения эти, они серьезные, будут отражаться на некоторых секторах экономики...

Президент сейчас, похоже, имел в виду парламентские выборы, которые пройдут в сентябре 2026 года. Дело не в том, что власти не нужны недовольные на этих выборах. (Какие уж тут недовольные... Днем с огнем... — А. К.) Дело, видимо, в том, что новый состав депутатов будет после выборов еще долго осваиваться, воевать за места в комитетах и не скоро приступит к работе — а предстоит принимать, как было сказано, федеральные законы.

— Если уж принимать их,— повторил господин Путин,— то принимать их нужно сейчас, в открытую, прямо, честно. И здесь ничего такого особенно страшного нет! Просто надо это ускорить! Просил бы просто обратить ваше внимание.

Сразу после Нового года, видимо, и начнут.

Как всегда, самый толковый доклад был у мэра Москвы Сергея Собянина.

— Всегда денег кажется мало,— для начала констатировал он, словно отвечая наконец Дмитрию Медведеву.

То есть даже ему так кажется. Ну если уж ему...

— Любые задержки (в деле введения новых объектов.— А. К.) являются критичными. Поэтому, коллеги, предлагаю ввести институт квалифицированного подрядчика для торгов по 44-му федеральному закону... Так же, как по 223-му...

То есть человек говорил если и не понятным для всех языком, то хотя бы ясно, что по делу.

— Очень много срывов контрактов по вине недобросовестных подрядчиков! — сообщил он.— Предлагаем ввести более жесткие требования допуска к таким контрактам, смотреть не только формально опыт, но и наличие у подрядчиков соответствующих сил, средств, квалификационных кадров, техники и технологий!

Кто бы спорил. Только почему-то до сих пор не ввели.

— Еще в 2014 году был принят закон о внедрении технологии информационного моделирования, когда в электронном виде готовятся проекты и реализуются проекты... — продолжал мэр Москвы.— Это стало обязательным для долевого строительства, но для большинства строек осталось пока необязательным требованием и продолжает формироваться в бумажном виде. Предлагаем дать возможность субъектам со следующего года принимать решение об обязательном проектировании по технологии информационного моделирования. На 30% ускоряется само проектирование, от 10% до 20% упрощает и сокращает расходы на будущую эксплуатацию!

Так страстно на такие темы может рассуждать только один глава субъекта. Он настаивал сейчас, видимо, на больших полномочиях для себя, и хотелось ему скорее дать их. Да, тут, в зале, был только один строитель. И, похоже, это был не Ирек Файзуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Деловой России» Алексей Репик (справа) заставит говорить кого угодно

— Очень важным становится вопрос, особенно в рамках комплексных решений по развитию территории, в соответствии с федеральным законом, подключения к технологическим сетям. Сегодня каждый заказчик или каждый застройщик самостоятельно заключает договоры технологического присоединения, самостоятельно ведет расчеты и самостоятельно выстраивает отношения с другими компаниями. Что в результате мы получаем? Каждый застройщик тянет к себе трубу, каждый застройщик считает диаметры трубы, и в результате мы иногда к одному району прокладываем две-три трубы разных диаметров, в разные сроки и с разными мощностями! — возмущенно рассказывал мэр Москвы на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам (а где же еще? — А. К.), причем президенту (тянут, видите ли, трубы разных диаметров! — А.К.).— Поэтому предлагаем создать институт регионального оператора, который бы урегулировал эти вопросы и сделал комплексное развитие территории действительно комплексным и также с точки зрения инженерных систем!.. Следующий вопрос связан с нормативами сроков технологического подключения...

И он еще долго говорил, и хотелось, чтобы не останавливался.

Рассказывал про среднее профессиональное образование, и его тоже хотелось сгоряча всецело поручить Сергею Собянину. Хотя, справедливости ради, и Владимир Желонкин из Минпроса, отвечающий за российские колледжи, по информации “Ъ”, справляется.

Таким же конкретным был еще только Михаил Кузнецов, глава исполкома «Общероссийского народного фронта». Он на таких совещаниях говорит от имени народа, так что ему вообще нельзя перечить. Никто и не перечит.

— Растет количество родителей, которые просят организовать возможность приводить ребенка в детском саду до девяти вечера — например, через создание одной смешанной группы,— транслировал Михаил Кузнецов обращения граждан в «Народный фронт».— Вот в Тульской области с учетом трехсменки в военно-промышленном комплексе (где именно, не уточнял по понятным причинам, да не очень-то и хотелось знать: себе дороже... — А. К.) открыли продленку, и группы сделали в садах до 21 часа, и даже есть круглосуточные дошкольные группы в Центре развития ребенка! То есть управленчески это можно сделать, люди это просят!

Или другая проблема, и разве не важная:

— Многодетные родители с маленькими детьми иногда выбирают все 60 дней больничного. Ну так бывает, дети идут в сад, начинают болеть... У нас есть предложение по возможности посмотреть, можно ли для многодетных сделать исключение, если уж детишки болеют... И если социальный фонд это потянет, то сделать не 60 дней, а больше, именно для многодетных с маленькими детьми...

Просто просил человек, да так, что сердце разрывалось от любви к детям, да и к Михаилу Кузнецову. Тем более что он и про отцов высказался:

— Также предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Вы об этом говорили, Владимир Владимирович. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка.

А что, хорошее начало — половина дела!

— Сначала на уровне лучших практик (то есть как эксперимент.— А. К.), а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса!

Еще одно предложение касается реабилитации бойцов на СВО.

— Есть сложный показатель,— рассказал Михаил Кузнецов.— 83% ребят, наших бойцов, не обращаются за психологической помощью (но все-таки 17%, оказывается, обращаются. — А. К.). Здесь нет, конечно, никаких универсальных решений. Но есть одно предложение. Знаете, Владимир Владимирович, на вашей «Прямой линии» работал и сейчас работает боец с полной потерей зрения — Александр Антонов. Он пришел сам и предложил обучиться на психолога. Он говорит: «Я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна, и верну ему интерес к жизни». И вот мы поговорили сейчас с Военной медицинской академией в Петербурге, они его берут. Понятно, это не будет профессия, но это будет короткий курс.

Видимо, и сам Александр Антонов понимает, что без профессиональной подготовки объяснить, что после всего, через что этим людям приходится пройти, жизнь все-таки прекрасна, не получится.

— И также,— продолжал Михаил Кузнецов,— мы выяснили, что сейчас психфак МГУ сделал такой базовый курс для ребят. Кажется, что это небольшое пилотное решение, которое мы могли бы продвигать вперед. Когда именно сами ребята будут оказывать помощь таким же своим однополчанам и бойцам, кажется, что мы эту цифру, 83%, сможем немножко сдвинуть и помочь нашим бойцам.

Интересно, что Владимир Путин вначале высказался о том, что «хорошими темпами развивается индустрия обращения с бытовыми отходами» (год назад на таком же совещании Владимир Путин, закончив официальную часть, вдруг заговорил именно про эти отходы, и это прозвучало в виде выговора, а обращался он тогда к первому вице-премьеру Денису Мантурову.— А. К.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Денис Мантуров рады друг другу (справа — глава администрации Антон Вайно. Как всегда, желательно за кадром)

Но Михаил Кузнецов и сейчас не акцептовал это утверждение.

— К 2050 году мы запланировали выйти на стопроцентные сортировки объема ТБО (твердые бытовые отходы.— А. К.). По данным наших опросов,— сообщил он,— в сборе мусора участвует сейчас 30% жителей. Могло быть больше, но те, кто разделяет (то есть сортирует отходы.— А. К.), жалуются, что операторы сваливают отходы в один мусоровоз и вывозят на обычную свалку! Сортировка может быть и на полигоне, но тогда жителям нужно это объяснить, договориться с ними, и в целом они будут к этому относиться нормально,— словно успокаивал господин Кузнецов.

Он коснулся еще одного, так сказать, нацпроекта:

— С сентября этого года введены штрафы для населения за выброс опасных отходов... Батареек, ламп, лекарств... А 40% граждан отмечают, что в их населенном пункте либо нет места сдачи такого мусора, либо они про них не знают!

Народ, короче говоря, против.

И особенно когда с ним мошенничают:

— Одна из целей, которую мы поставили,— создание системы противодействия мошенничеству. Владимир Владимирович, по данным «Сбера», объем потерь граждан от мошенничества продолжает сохраняться на высоком уровне, превышает несколько сотен миллиардов рублей (в год.— А. К.), и в ответ на законодательные ограничения мошенники перестраивают свои схемы. Теперь людей чаще обманывают через компьютерные игры, ложные сайты по трудоустройству, поддельные сервисы покупки билетов.

То есть скоро запретят компьютерные игры, сайты по трудоустройству и сервисы покупки билетов.

— И мошенники,— добавил Михаил Кузнецов,— вошли в систему быстрых платежей, СБП, на которую приходится сейчас до 60% мошеннических переводов, по экспертной оценке. Вы говорили, что вы давали поручение по созданию штаба по искусственному интеллекту. Возможно, здесь тоже нужен штаб по противодействию мошенничеству, потому что это, конечно, диверсионная работа против Российской Федерации, и она, очевидным образом, ведется всеми нашими противниками и будет максимально быстро (в случае чего.— А. К.) перестраиваться.

Ну так штаб по противодействию мошенничеству запретит и дышать тоже, чтобы минимизировать количество объектов мошенничества. Ведь если это штаб, то у него будут особые полномочия.

Владимир Путин не стал комментировать боль Михаила Кузнецова, отчего я поневоле начинал думать, что она носит, увы, фантомный характер.

А просто президент России торопился, видимо, на встречу с председателями парламентов стран—членов ОДКБ, которые его уже давно ждали.

Так что многим в этот день все-таки не повезло. Родителям с маленькими детьми, многодетным отцам, детям, мечтающим о продленке (вернее, их родителям.— А. К.), и жителям, упрямо сортирующим отходы.

Зато повезло компьютерным играм, сайтам по трудоустройству и сервисам покупки билетов.

До следующего раза.

Андрей Колесников