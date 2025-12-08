Путин поручил немедленно запустить план по структурному изменению экономики

Президент России Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике.

«Правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года»,— сказал президент.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — поручил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).