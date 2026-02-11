ФАДН направило 2,5 млрд руб. на поддержку НКО в сфере нацполитики в 2025 году

В 2025 году Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) выделило 2,5 млрд руб. некоммерческим организациям, работающим в сфере государственной национальной политики. Это следует из информационно-аналитических материалов к докладу главы агентства Игоря Баринова на заседании комитета Государственной думы по делам национальностей.

Финансовую поддержку получили 45 НКО, реализующие духовно-просветительские, культурные и общественные проекты. Наибольшая часть средств — почти 1,5 млрд руб. — направлена на субсидии в сфере духовно-просветительской деятельности. Поддержка на конкурсной основе оказана 23 организациям.

Еще 90 млн руб. распределили между 19 федеральными национально-культурными автономиями и другими НКО, участвующими в реализации государственной национальной политики. Также субсидия в размере 341 млн руб. предоставлена Всероссийскому казачьему обществу для обеспечения его уставной деятельности. Из этой суммы 274,1 млн руб. выделены из федерального бюджета, еще 66,9 млн руб. — из резервного фонда Президента РФ.

Помимо этого, в 2025 году между 62 регионами страны распределили 743,9 млн руб. на достижение показателей госпрограммы «Реализация государственной национальной политики», в том числе на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальному развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на создание центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Влас Северин