Путин: власти должны выполнить социальные обязательства перед гражданами

Президент России Владимир Путин в выступлении на первом заседании Госдумы IX созыва заявил, что власти страны должны выполнить социальные обязательства перед гражданами. Он указал, что финансирование всех проектов и программ нужно заложить в федеральном бюджете, к рассмотрению которого в ближайшее время приступят депутаты.

«Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Он также призвал депутатов «исключить любой разрушающий нас изнутри популизм» при рассмотрении документа. «Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей»,— добавил глава государства.

Федеральный бюджет на 2027-2029 годы должен быть принят до 1 декабря. Проект документа готовит правительство. До 1 октября оно обязано внести его в Госдуму, где к рассмотрению проекта приступят депутаты. На этом этапе они смогут внести поправки в планируемый бюджет.