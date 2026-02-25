Технологическому поиску подбирают кошелек

Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их высоких рисков. Как узнал “Ъ”, специальная рабочая группа (СРГ) по координации институтов развития при президентском Совете по нацпроектам предложила создать в РФ аналог американского механизма венчурного финансирования SAFE (Simple Agreement for Future Equity — простое соглашение о будущей доле в компании) — де-факто это грант, который может быть конвертирован в долю в капитале стартапа при его успехе. Еще одна идея — разрешить закупки продукции, созданной с поддержкой федерального бюджета в интересах конкретного заказчика, у единственного поставщика, запретив закупки иностранных аналогов.

Предложения по развитию технологического бизнеса в РФ обсуждались на заседании СРГ 19 февраля, сообщили “Ъ” в пресс-службе ВЭБ.РФ. Возглавляет орган председатель госкорпорации Игорь Шувалов, в составе — представители администрации президента, министерств и ведомств, институтов развития и бизнеса (см. “Ъ” от 21 марта 2025 года). Основной задачей СРГ де-факто является распределение рисков «суверенного» технологического поиска между участниками проектов «технологического суверенитета».

Одна из новых инициатив группы — создание аналога американского механизма венчурного финансирования SAFE, в котором инвестор финансирует стартап в обмен на право получить долю в его уставном капитале при наступлении «события ликвидности» (например, выходе на новый раунд финансирования).

В этом случае у стартапа не формируется долг, ухудшающий его показатели. SAFE — способ привлечения «быстрого» финансирования без due diligence, поясняет “Ъ” управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян. Это актуально для стартапов на самом старте, когда важна скорость — время для глубокого анализа и проработки условий сделки найдется на следующих раундах, отмечает он. Экспертное сообщество в оценках новой идеи расходится: она может оказаться полезна бизнес-ангелам и сократить формальности «посевного» финансирования, но потребует правки Гражданского кодекса и будет конкурировать с механизмом конвертируемых займов — они аналогичны по принципу, но требуют большей детализации и увеличивают долговые обязательства стартапов. Минэкономики как куратор работы экспертных рабочих групп в рамках СРГ считает инициативу важной и отмечает необходимость ее дальнейшей проработки до принятия решений о внедрении, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Еще одна идея СРГ — предложение разрешить закупать у единственного поставщика продукцию, созданную с финансовой поддержкой федерального бюджета в интересах конкретного заказчика. По мнению экспертов группы, эти изменения позволят защитить инвестиции в отечественные технологии и избежать ситуаций, когда на конкурсе побеждают не уже поддержанные государством в рамках импортозамещения технологии, а аналогичная продукция из других стран. Применение подобных механизмов, отметим, хотя и способно обеспечить рынок для разработок с участием государства, все же несет в себе системные риски: «защита» технологий, в которые вложился бюджет, от внешних конкурентов опасна тем, что может привести к отставанию РФ в глобальной технологической гонке и ограничению внутренней конкуренции, если разработчик необходимой государству технологии на рынке не один. Схожие проблемы видятся и в также обсуждаемой властями реализации принципа «бери или плати» в договорах продажи «будущих вещей», то есть тех, которые еще только проектируются (высокотехнологичная продукция с длительным циклом разработки и производства; см. “Ъ” от 10 февраля). Выходом, вероятно, является глубокий экспертный отбор проектов и исполнителей и «точечное» применение механизма.

По мнению гендиректора «Моторики» Андрея Давидюка, механизм сможет защитить бюджетные вложения и стимулировать долгосрочные НИОКР при условии долгосрочных контрактов с эскалационными требованиями по локализации — например, с поэтапным ростом с 30% до 70% за пять лет по аналогии с механизмом СПИК 2.0. Поддерживать таким способом стоит сегменты, где есть стратегическая зависимость от технологии и продукции, перебои в поставках которых напрямую затрагивают нацбезопасность, критическую инфраструктуру и здоровье граждан, полагает он. Помимо этого, продукция должна отвечать высокому порогу технологической сложности — с циклом НИОКР от трех до семи лет и значительными капиталовложениями, которые невозможно окупить в условиях нестабильного спроса через торги, а также подтвержденному уровню локализации, полагает эксперт.

Венера Петрова, Олег Сапожков