Мишустин перераспределил кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую редакцию перечня ответственных за государственные программы. Изменения связаны с кадровыми перестановками в правительстве и затронули сферы юстиции, финансов, транспорта, информационного развития и региональной политики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер Денис Мантуров назначен куратором программы «Юстиция». Ирина Окладникова, занимающая пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства, будет отвечать за обеспечение деятельности высших органов государственной власти. Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов получил в ведение программу по управлению государственными финансами и регулированию финансовых рынков.
Олег Кожемяко, совмещающий должности вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, будет курировать программы развития Дальнего Востока и Арктической зоны. Андрей Никитин назначен ответственным за развитие транспортной системы, а Дмитрий Чернышенко — за государственную программу «Информационное общество».
Система кураторства государственных программ действует с 2021 года. Ответственный вице-премьер возглавляет управляющий совет программы, координирует ее разработку и реализацию, а также следит за корректировкой планов и достижением установленных показателей.