Минстрой предложил пересматривать цены госконтрактов из-за повышения НДС

Ведомство подготовило проект постановления правительства, разрешающий корректировку стоимости строительных госконтрактов, заключенных до 2026 года, в связи с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Изменения коснутся работ, которые будут приняты после 1 января 2026 года. Внести правки стороны смогут до 1 октября текущего года в пределах суммы увеличения налога.

Как поясняют в Минстрое, мера призвана компенсировать подрядчикам рост налоговой нагрузки, который не мог быть учтен при заключении контрактов. «Сохранение существующих строек для федеральных нужд позволит не допустить роста количества незавершенных объектов», — отмечается в пояснительной записке.

Эксперты называют инициативу необходимой. По словам первого замгендиректора фонда «Институт экономики города» Виктора Агеева, многие объекты, начатые в 2024–2025 годах, сдаются в этом году, и отсутствие компенсации поставило бы их завершение под угрозу. Вице-президент Союза инженеров-сметчиков Максим Горинский добавляет, что без пересмотра цен подрядчики фактически оплачивали бы рост налога из прибыли, что критично для проектов с невысокой рентабельностью.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков отмечает, что сейчас исполняются госконтракты на сумму 13 трлн руб. - их них остаток невыполненных работ, которые будут сданы после 1 января, составляет 8,4 трлн руб. Минфин, говорит он, уже разъяснял, что законодательство позволяет менять цену контракта, в том числе, из-за изменения налоговых ставок, но многие заказчики отказывают в корректировках — без утверждения постановления эти разъяснения «рискуют остаться просто рекомендациями».

При этом эксперты указывают на риски. Механизм будет работать в рамках доведенных лимитов — отсутствие четких бюджетных гарантий, как и ясной методики расчета увеличения цены оставляет пространство для споров с заказчиками. В отрасли призывают к созданию постоянного механизма ценообразования, привязанного к инфляции и росту стоимости материалов, а не ситуативных мер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плюс НДС».