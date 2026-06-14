ЦОДы и автодороги направят на «гильотину»

Проект «Гильотина 2.0» по пересмотру избыточных обязательных требований государства в социально значимых областях может пополнится двумя новыми направлениями: «Центры обработки данных» и «Автодорожная инфраструктура». Проектный офис Аналитического центра при правительстве при поддержке Минэкономики сейчас разрабатывает соответствующие «дорожные карты». Цель усилий чиновников и отраслевых ассоциаций — снижение затрат при строительстве и эксплуатации объектов, сокращение срока реализации проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Белый дом рассматривает возможность распространить «Гильотину 2.0» еще на два направления: «Центры обработки данных» (ЦОДы) и «Автодорожная инфраструктура».

«Регуляторная гильотина» —часть проводимой властями реформы контроля и надзора. Ее первый этап стартовал в 2019 году и состоял в отмене или модернизации устаревших нормативных актов (завершен в 2024-м). Второй этап, или «Гильотина 2.0», предусматривает пересмотр избыточных обязательных требований при строительстве и работе объектов социальной инфраструктуры. Речь, в частности, о школах, больницах, взлетно-посадочных полосах аэродромов, гостиницах и спортивных объектах. По каждому такому проекту утверждены «дорожные карты» их реализации. Сейчас проектный офис Аналитического центра (АЦ) при поддержке Минэкономики готовит еще две такие «карты» — по созданию ЦОДов и по дорожной инфраструктуре,— они должны упростить и удешевить процессы еще и в этих сферах.

В целом чиновники и представители бизнеса ходом применения «"гильотины" довольны». «Отраслевые ассоциации отмечают весомый эффект по каждому из направлений»,— рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. На прошедшем в АЦ профильном совещании замминистра экономического развития Алексей Херсонцев отметил, что результатами реализации «дорожных карт» становится снижение бюджетных затрат и сокращение сроков реализации проектов. В частности, отмечалось на совещании, при строительстве школ получается снижать затраты в среднем почти на 100 млн руб. на один объект и завершать их как как минимум на полгода раньше.

Заместитель главы аппарата правительства Сергей Вельмяйкин в качестве примера привел «хорошие кейсы в отношении гостиниц»: для объектов на 120–200 номеров упрощено подключение к электросетям. Также медицинским организациям предоставлена возможность размещения над паркингами в многоквартирных домах, упрощен процесс строительства и реконструкции определенных объектов по направлению «Взлетно-посадочная полоса».

Всего, по данным АЦ, с начала реализации «гильотины» оптимизировано более 1,5 тыс. обязательных требований, из них 574 — в этом году.

Речь идет не только о строительных нормах, но и об административных процедурах в процессе эксплуатации объектов. Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян на совещании говорила о том, в ряде случаев организациям все еще приходится сдавать одинаковые отчеты в разные контрольные органы. Этой проблемой, отметим, федеральные власти уже занялись. Согласно принятому правительством постановлению (№710 от 8 июня 2026 года), с 1 июля 2026 года по 30 ноября 2030 года в РФ будет действовать еще и «гильотина» для избыточной отчетности. В ходе этого эксперимента будет упорядочен процесс запроса сведений у регионов федеральными органами исполнительной власти. Сейчас ведомства собирают с субъектов РФ несколько тысяч отчетов, данные которых могут дублироваться и устаревать в процессе долгой подготовки (см. “Ъ” от 13 февраля).

Венера Петрова