В нацпроект по космосу включили запуск корабля на Венеру

Власти России включили создание и запуск межпланетной станции «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса, сообщил заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Деньги уже выделены. "Венера-Д" вписана в нацпроект "Космос" — этот вопрос решен уже на уровне правительства»,— сказал Олег Кораблев ТАСС. Он уточнил, что эскизное проектирование космического корабля должно начаться в январе 2026 года.

По словам господина Кораблева, дата запуска будет утверждаться после завершения работ над эскизным проектом. Он уточнил, что ее назначат «в пределах текущего периода планирования, не позднее 2036 года».