Будущих технологических лидеров встраивают в систему

Итоги первого года исполнения нацпроектов по достижению технологического лидерства РФ члены правительства подводили 15 декабря на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Как выяснилось, производства в рамках этих проектов запускаются параллельно с выстраиванием системы управления технологической политикой, основную роль в которой будет играть новая правкомиссия по промышленности. Одновременно настраивается и нормотворческое обеспечение процесса: в условиях отсутствия конкуренции с мировыми компаниями российские производители получили от правительства целевые показатели, при достижении которых они должны как минимум не отстать от лучших образцов западных технологий.

Технологическую политику министры обсуждали в подходящем для этого месте — на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Глава правительства объявил, что по итогам первого года реализации восьми национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства РФ (по автоматизации, новым материалам и химии, атомным и энергетическим технологиям и пр.), уже есть значимые результаты. Среди них — запуск 20 химических предприятий, а также около 30 центров по беспилотным авиационным системам и судостроительной верфи в Москве с собственным конструкторским бюро. При этом премьер напомнил, что на недавнем Совете по стратегическому развитию Владимир Путин поручал быстрее переходить от «сборки» проектов «к фронтальной работе», донастроив нынешнюю систему управления технологической политикой.

Такая донастройка, отметим, идет полным ходом. Белый дом создал правительственную комиссию по промышленности путем переформатирования действовавшей с 2015 года комиссии по импортозамещению (см. “Ъ” от 30 августа). На прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров уже провел ее первое заседание. Как пояснил Михаил Мишустин, комиссия «будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей, поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями и потребителями, улучшит качество мониторинга и оперативность реагирования на возникающие риски».

Поскольку Минпромторг отвечает за реализацию промышленной политики, ведомству поручено вести и близкую ей технологическую политику. Межведомственную координацию будет осуществлять специальная подкомиссия при новой промышленной правкомиссии. Согласованные предложения по повышению эффективности такой единой модели управления Минпромторг и профильные ведомства должны представить главе правительства в первом квартале 2026 года.

Глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании сообщил, что в рамках нацпроектов технологического лидерства сейчас идет выстраивание цепочки: разработка, производство, спрос. Каждый этап жизненного цикла продукции при этом охватывается мерами поддержки. Правкомиссия по промышленности будет упорядочивать эту работу, в том числе решая проблемные вопросы между участниками нацпроектов, надеется министр.

Кроме организационных моментов власти выстраивают и необходимое процессу нормотворчество. Оценивать, насколько успешной получается гонка за технологическим лидерством, должно помочь подписанное Михаилом Мишустиным постановление правительства (№1990 от 5 декабря) о ее желаемых целевых показателях. Фактически вместо недоступной сейчас производителям российской технологической продукции конкуренции на мировом рынке им предложены правила соревнования с лучшими образцами западных технологий, отобранными властями по специальным методикам (см. “Ъ” от 23 июля).

Для информационного обеспечения вверенной ведомству технологической политики Антон Алиханов предложил использовать Государственную информационную систему промышленности. Она позволяет агрегировать всю информацию об освоении конкретной технологии, о производстве продукции, обеспечивать формирование «тепловой карты» процессов и их качественный мониторинг, отметил министр. Кроме того, по его мнению, целесообразно донастроить общесистемные меры господдержки, находящиеся вне контура задач технологического лидерства (поддержка НИОКР и др.), это позволит увязать их с приоритетами профильных нацпроектов.

Венера Петрова