Двоичная система управления

Искусственный интеллект в России возглавят Максим Орешкин и Дмитрий Григоренко

Как выяснил “Ъ”, национальный штаб по искусственному интеллекту получит коллегиальное руководство: его руководителями в должности сопредседателей межведомственной комиссии при президенте станут заместитель главы администрации Кремля Максим Орешкин и профильный вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — такое предложение, согласованное администрацией президента и главой Белого дома, поддержал Владимир Путин. «Два ключа» необходимы для включения в гонку ИИ «президентских» ведомств и губернаторов, а основными задачами комиссии станут развертывание инфраструктуры для новой технологии и экспорт готовых решений в дружественные РФ страны.

Заместитель Михаила Мишустина Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкин получили добро Владимира Путина на совместное руководство внедрением ИИ в России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Владимир Путин поддержал совместное предложение заместителя главы администрации президента Максима Орешкина и «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко о формировании национального штаба по искусственному интеллекту в форме межведомственной комиссии при президенте. На письме с таким предложением (есть у “Ъ”) — формально оно является «отработкой» поручения Кремля Пр-2865 от 15 декабря 2025 года — есть резолюция «Согласен» и подпись Владимира Путина. Предполагается, что авторы письма Максим Орешкин и Дмитрий Григоренко и станут сопредседателями новой комиссии, в полномочия которой войдут «координация деятельности» ведомств и служб правительства, органов власти субъектов РФ и «заинтересованных организаций» по разработке и внедрению технологий ИИ, утверждение целевых показателей профильных мероприятий, рассмотрение «ключевых проблемных вопросов, ограничивающих внедрение таких технологий» и представление предложений по повышению эффективности такой работы (в том числе регуляторных).

В состав комиссии предложено ввести руководителей Минэкономики, Минфина, Минцифры, Минпромторга, Минэнерго, глав комиссий Госсовета по технологическому лидерству и экономике данных, а также представителей Минобороны и ФСБ, а экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение ее работы поручить Экспертному управлению президента и аппарату правительства.

При этом для оперативного внедрения принятых решений в составе уже правительственной комиссии по цифровому развитию будет создана подкомиссия по ИИ, которую возглавит Дмитрий Григоренко, и профильные комиссии в регионах под личным руководством губернаторов — они де-факто займутся проведением решений «кремлевской» комиссии на местах.

Еще до направления в Кремль обращение чиновников правительства и администрации президента было согласовано их руководителями — Михаилом Мишустиным и Антоном Вайно.

Сама идея создания высокоуровневого штаба по ИИ была поддержана Владимиром Путиным еще по итогам его участия в конференции AI Journey в ноябре 2025 года — тогда, обсуждая с Михаилом Мишустиным созданный в правительстве «аналитический центр по ИИ, где работают 50 человек», глава государства отметил: «Это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Нужен административный ресурс». В публичных документах Кремля первое упоминание межведомственной комиссии при президенте по ИИ впервые появилось в поручении Пр-22 от 3 января (формализованном по итогам AI Journey), но без детализации ее структуры: документ определяет ее задачи, одновременно требуя от Антона Вайно предложений по ее формированию к 1 февраля. Как выяснил “Ъ”, документы о создании комиссии находятся на согласовании, предполагается, что они будут утверждены до этой даты.

При этом создаваемый штаб, согласно тексту поручения, должен будет уже к 1 июля сформулировать, а затем и контролировать выполнение «национального плана внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, также в ряде отраслей и субъектов РФ».

Участвовать в этой работе поручено Банку России, Сбербанку, «Яндексу» и другим — они должны будут представить «предложения по формированию комплекса российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта, определив объем и источники финансирования (в том числе с господдержкой)». Впрочем, деньги поручено экономить: «расширение инструментов поддержки развития технологий искусственного интеллекта» поручено производить «с учетом обеспечения возвратности инвестиций».

Включение Максима Орешкина в работу над расширением цифровой повестки правительства (ее сейчас плотно курирует заместитель Михаила Мишустина Дмитрий Григоренко), вероятнее всего, связано с необходимостью активизации внедрения ИИ «силовыми» и «президентскими» ведомствами (МВД, ФСБ, Минобороны и МИД), управление организационной жизнью которых выходит за рамки полномочий Белого дома. Чем будет заниматься штаб «в железе», можно судить по пересечениям поручений Кремля и текущей активности аппарата правительства: так, в поручениях — систематизация размещения в РФ центров обработки данных (в повестке Белого дома — с осени 2025 года, см. “Ъ” от 11 декабря) и даже «ЦОДы на экспорт» (совместно с Росатомом правительству поручено «рассмотреть вопрос о включении мероприятий по их строительству в комплексные предложения по строительству» АЭС за рубежом); предложений по развитию экспорта ИИ-софта ждут от правительства и Сбербанка — с упором на заключение с дружественными иностранными государствами международных договоров о стратегическом сотрудничестве в сфере ИИ (в частности, по данным “Ъ”, тема обсуждалась во время осеннего визита господина Григоренко в Таджикистан).

Белый дом и бизнес проработают вопрос применения ИИ в разрешительной деятельности

Вовлекать чиновников в «ИИ-фикацию всей страны» предполагается за счет соревновательных технологий, активно распространяемых аппаратом Белого дома: министерствам Кремлем поручено «включить в доклады о внедрении новых технологических решений раздел об использовании технологий искусственного интеллекта» в экономике, соцсфере и госуправлении, а для губернаторов в расчете рейтинга цифровой трансформации субъектов РФ по итогам 2026 года будет учтен приоритет «параметра, который характеризует разработку и использование технологий искусственного интеллекта».

Примечательно, что одним из направлений работы нового органа «ИИ-фикации» госуправления станет «разработка мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования» с упором на «необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий, для формирования гармонично развитой личности (в том числе в части, касающейся получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности)». Это, отметим, буквальное отражение вопроса о том, как учить детей самостоятельно думать, если все можно перепоручить ИИ,— господин Путин задавал его на AI Journey, но ответа не получил (см. “Ъ” от 19 ноября 2025 года).

Олег Сапожков

