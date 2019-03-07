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10:40
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадициии
09:05
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
02:48
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
13:50
Сотрудники ОМОНа перекрыли Петровку из-за марша в поддержку журналиста Голунова
13:44
На марше в поддержку Голунова задержан корреспондент “Ъ”
13:14
Турция назвала письмо Пентагона по С-400 противоречащим духу союзничества
12:44
На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 90 человек
12:42
Патрушев не располагает информацией о причастности спецслужб к делу Голунова
12:22
В Минобороны подтвердили планы по обновлению авиатехники на 65%
12:01
Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве
11:51
МИД РФ опроверг присутствие российских военных в Венесуэле
11:35
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
11:13
Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»
10:34
Главред уральской газеты обвинил полицию во взломе двери в свой кабинет
10:28
Фигурирующий в деле Голунова полковник полиции рассказал об очереди из его проверок
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(обновлено: 11.06.2019)
«Коммерсантъ FM». Недвижимость со Светланой Бардиной
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«Столь заметная динамика указывает на ускорение темпов строительства»
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«По-прежнему будет ощущаться нехватка площадей класса А»
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«Сейчас приобрести квартиру на стадии котлована стало дороже»
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«Повышенный спрос объясняется возросшим количеством семейных покупателей»
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«Интерес многих потенциальных покупателей прикован к "новостройкам у метро"»
Светлана Бардина — о предложениях вблизи новых станций
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия